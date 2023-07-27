الخميس 27-07-2023
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الخميس، 27-07-2023 11:02 ص

ما أسباب آلام "عظم الذنب"؟

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الوكيل الإخباري- قالت الجمعية الألمانية لجراحة العظام والكسور، إن آلام عظم الذنب (العصعص) تندرج ضمن الآلام المزعجة للغاية، وتمنع المريض من ممارسة حياته بشكل طبيعي.

وأوضحت الجمعية أن آلام عظم الذنب هي آلام مبرحة تصيب "العصعص"، وهو عظم ناتج عن اندماج الفقرات السفلية الأربع من العمود الفقري، يلي العجز، مشيرة إلى أن هذه الآلام تحدث عند الجلوس.وتكمن أسباب هذه الآلام في التعرض للكدمة بعد السقوط على المقعدة أو نتيجة الولادة، كما يمكن أن يؤدي الجلوس لفترة طويلة أيضاً إلى آلام العصعص، خاصة على المقاعد الصلبة أو المعدات الرياضية أو المقاعد الضيقة جداً.

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وأضافت الجمعية أنه يمكن مواجهة آلام عظم الذنب، من خلال تطبيقات السخونة والبرودة، مثل وسادة ساخنة أو حمام مقعدة دافئ أو ضمادة ضاغطة باردة تحتوي على جِل.

ويمكن أيضاً تخفيف الألم بواسطة المسكنات، أو بواسطة العلاج الطبيعي، كما يمكن اللجوء إلى الحَقن بمواد فعالة ذات تأثير مخدر، وكحل أخير يمكن اللجوء إلى الجراحة.


ويمكن الوقاية من آلام عظم الذنب من خلال تجنب الجلوس لفترة طويلة، حيث ينبغي النهوض من وقت إلى آخر، مع مراعاة الانحناء قليلاً إلى الأمام أثناء الجلوس، والمواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية لتعويض فترات الجلوس الطويلة.

 

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