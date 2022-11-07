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الإثنين، 07-11-2022 04:45 م

ما أسباب " طقطقة " الرقبة ؟

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الوكيل الإخباري-أوضحت الرابطة الألمانية لأطباء العظام أن سبب طقطقة الرقبة في الغالب بسيط، وهو شد في الفقرات العنقية، يحدث مثلاً بسبب العمل لمدة طويلة أمام شاشة الكمبيوتر.

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وأضافت أنه قد يشير أيضاً إلى الإصابة بانزلاق غضروفي، إذا كانت مصحوبة بأعراض مثل آلام وخدر ووخز، والتي تمتد إلى الذراعين، ما يستلزم استشارة الطبيب للعلاج في الوقت المناسب.


ولتجنبها يجب الجلوس السليم أمام الكمبيوتر، فيتخذ الظهر وضعية قائمة مع تجنب إمالة الرقبة للأمام. ويراعى أيضاً التداول على الجلوس والنهوض من وقت إلى آخر، والحرص على تمارين الإطالة مرة كل ساعة.


ويعد تمرين "رقبة البجعة" من التمارين المفيدة لإزالة الشد العضلي، بالجلوس على الجزء الأمامي من المقعد، ثم نصب الجزء العلوي من الجسم ومسك المقعد باليدين، ومباعدة القدمين  بعرض الكتفين على الأرض. وبعد ذلك يخفض الكتفان ببطء وتمد الرأس والرقبة ببطء نحو السقف، عدة مرات.

 

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