ما اثر اضافة حبات "الهيل"الى طعامك ؟

الوكيل الإخباري- كشفت دراسة جديدة عن مجموعة من الفوائد الصحية والغذائية لاستهلاك "الهيل" في الطعام، بما في ذلك تحسين الشهية وفقدان الوزن وتقليل الالتهابات.

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وأجرى الدراسة فريق بحثي من جامعة تكساس، وتوصلت النتائج إلى أن بذور الهيل تزيد من استهلاك الجسم للطاقة.



ووجد البحث أن الهيل يقلل كتلة الدهون عن طريق تعديل الدوائر التي تنظم تحلل الدهون في الأنسجة الدهنية، والتمثيل الغذائي التأكسدي في الكبد والعضلات الهيكلية، وفق "مديكال إكسبريس".

وقالت الدكتورة كلوديا ديلغاديلو الباحثة المشاركة: "ما وجدناه هو أن هذه التوابل الصغيرة يمكن أن تحرق السعرات الحرارية، وتحافظ على وزن الجسم مع زيادة الشهية واستهلاك الطعام".



ولم تجد النتائج تناقضاً بين تأثير الهيل على زيادة الشهية، وإنفاق الطاقة وتقليل كتلة الدهون.



ويعتقد أن هذه الوظيفة المكتشفة في الهيل يمكن استخدامها في السوق المتنامي للتغذية الرياضية، أو كعامل مساعد في زيادة الشهية لدى الأشخاص في سن النمو أو مرحلة التعافي.



وقدمت الدراسة أيضاً جرعات تقديرية للإنسان، وهي 77 ملغ على الأقل من المنشطات الموجودة في الهيل لشخص وزنه 68 كغم.





وقالت النتائج: "يمكن الحصول على هذه الجرعة المفيدة من تناول ما لا يقل عن 8 إلى 10 حبات هيل كل يوم".



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