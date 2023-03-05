ما حقيقة أن السكر البني صحي أكثر من الأبيض ؟

الوكيل الإخباري- يعتقد الكثيرون أن السكر البني صحي أكثر من السكر الأبيض. فما مدى صحة هذا الاعتقاد الشائع؟



للإجابة عن هذا السؤال، أوضح مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي أنه لا يوجد اختلاف كبير بينهما، حيث إن ملعقة من السكر البني تحتوي على 15 سعرة حرارية، بينما تحتوي ملعقة من السكر الأبيض على 16 سعرة حرارية.



وأضاف المجلس أن السكر البني يمتاز بهذا اللون لاحتوائه على الدبس، وهو السبب أيضاً في زيادة حلاوته، مشيراً إلى أن استهلاك أحدهما يعد مسألة ذوق شخصي.



وعلى أية حال شدد المجلس على ضرورة تناول السكر - بغض النظر عن لونه – باعتدال، نظراً لأنه يرفع خطر الإصابة بأمراض عدة مثل داء السكري والسمنة وأمراض القلب وتسوس الأسنان.



جدير بالذكر أن كمية السكر القصوى المسموح بها يوميا تبلغ 25 غراماً، ما يعادل نحو 6 ملاعق شاي، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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