ما حقيقة الادعاءات أن التونة المعلبة تحتوي على أسماك متعفنة وزيت مهدرج؟

الوكيل الإخباري-أكدّت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، أنه لا صحة للادعاءات المنتشرة بأن التونة المعلبة عبارة عن أسماك متعفنة وزيت مهدرج، وتُعد سببًا للأمراض الجلدية.



وأوضحت أن التونة المعلبة هي عبارة عن منتج محضر من أنواع أسماك التونة النظيفة والسليمة والمعبأة في عبوات محكمة الإغلاق، وتعامل حرارياً بدرجة كافية للتأكد من صلاحيتها للمستهلك، بحسب ما نصت عليه اللوائح الفنية المعتمدة الصادرة عن الهيئة.



وتحتوي التونة المعلبة على زيوت نباتية، ولا تنتج عنها دهون متحولة، وفي حال كنت تعاني من حساسية الأسماك، فمن المهم أن تتجنب تناول التونة المعلبة.

اضافة اعلان

سي ان ان