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الخميس، 22-12-2022 10:30 ص

ما عدد السعرات الحرارية في إناء واحد من التبولة ؟

التبولة-السورية


الوكيل الإخباري-تحتوي وصفة التبولة النموذجية على البقدونس المفروم والطماطم المفرومة والبرغل وأوراق النعناع وزيت الزيتون والخيار والتوابل والبصل وعصير الليمون. ويوفر إناء واحد من التبولة 170 سعرة حرارية.

ويأتي 69% من هذه السعرات من الدهون، والتي يمثل زيت الزيتون مصدرها. لذلك، غالبية هذه الدهون أحادية غير مشبّعة، وهي من النوعية التي تساعد على خفض الكولسترول الضار في الدم.

وبحسب موقع "ليفينغ سترونغ"، يحتوي الإناء الواحد من التبولة على 13 غراماً من الكربوهيدرات، منها 4 غرامات من الألياف، ويمثل ذلك 11% من احتياجات الجسم اليومية من الألياف الغذائية للرجل، و16% للمرأة.

وعلى الرغم من أن التبولة ليست مصدراً غنياً بالبروتين، حيث يحتوي الإناء على غرامين فقط، إلا أنه من نوع البروتينات الكاملة، في حين معظم البروتينات النباتية غير مكتملة.

أما من ناحية الفيتامينات والمعادن، فيوفر إناء التبولة أكثر من 20% من احتياجات الجسم اليومية من فيتامين "سي" اللازم للمناعة ولامتصاص الحديد.

كما تعتبر التبولة من المصادر الجيدة لفيتامين "أ"، والكالسيوم، والبوتاسيوم، والنحاس.

ويُنصح من يتبعون نظاماً غذائية خاصة بارتفاع ضغط الدم مراقبة كمية الملح المضافة إلى التبولة وفق الإرشادات الطبية.

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