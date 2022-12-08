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الخميس، 08-12-2022 11:14 ص

معلومة صحية متداولة مزيفة حول تناول الشاورما

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الوكيل الإخباري-يتناقل مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي خبرا عن دراسة تقول إن تناول الشاورما علاج فعال للاكتئاب، فما مدى صحة ذلك؟

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وعند التقصي حول الدراسة أثبت التالي وفقاً لموقع "الجزيرة " :


-الدراسة المزعومة ليست جديدة، بل جرى تداولها عام 2018.

-الدراسة تدعي أنها منشورة على قاعدة بيانات "ببميد" (PubMed) البحثية، ولكن عند العودة للموقع لا يوجد أثر لهذه الدراسة.

-الدراسة تزعم أن من الباحثين المشاركين في الدراسة اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأرجنتيني ليونيل ميسي، واللاعب الألماني (ذو الأصول التركية) مسعود أوزيل.

 




-الحقيقة هي أن الدراسة مزيفة، وقد تم تدليسها عبر برنامج لتعديل الصور، بحيث يظهر أنها منشورة في موقع "ببميد" الأكاديمي.


فوائد الشاورما الصحية

الشعور بالشبع
الشاورما تمثل وجبة ثقيلة محضرة من اللحم والخبز والخضروات التي تضاف إليها، كما تحتوي على البروتين والألياف الغذائية، مما يساعد على الشعور بالامتلاء.


غنية بالمغذيات
الشاورما غنية بالحديد والمغنيسيوم والألياف الغذائية والبروتين، وكلها تعزز صحة الجسم وتبني العضلات وتحسن مستويات الطاقة.


إمداد الجسم بالطاقة
الشاورما تحتوي أيضا على كمية كبيرة من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية والدهون. وفي حين أن هذا ربما لا يكون مثاليا لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن، إلا أن هذه العناصر الغذائية ضرورية لتزويد الجسم بالطاقة.

وعندما يتعلق الأمر بالطاقة، فالشاورما مصدر ممتاز؛ إذ تساعد الكربوهيدرات على تجديد مخزون الغلايكوجين، بينما توفر الدهون إطلاقا بطيئا وثابتا للطاقة. نتيجة لذلك، يمكن أن تكون الشاورما خيارا رائعا للرياضيين أو لأي شخص يحتاج إلى دفعة إضافية من الطاقة.

مصدر جيد للبروتين
يساعد البروتين في بناء الأنسجة وإصلاحها، كما أنه يساعد على الشعور بالشبع.

أضرار الشاورما
ورغم أن تناول الشاورما له بعض الفوائد الغذائية، فإنها قد تكون غير صحية وتشكل بعض المخاطر. وفي ما يلي بعض الآثار الجانبية المحتملة لتناول الشاورما:


زيادة الوزن
من أكبر عيوب الشاورما أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون والسعرات الحرارية.

فغالبا ما يكون اللحم المستخدم في الشاورما دهنيا جدا، وقد تتسبب الزيوت والصلصات في إضافة المزيد من السعرات الحرارية. ونتيجة لذلك، قد يؤدي تناول الشاورما بشكل منتظم إلى زيادة الوزن.

الكوليسترول والدهون المشبعة
بالإضافة إلى ذلك، فإن نسبة الدهون العالية في الشاورما قد تزيد أيضا من مستويات الكوليسترول في الدم وتعرض المرء لخطر الإصابة بأمراض القلب؛ إذ إن اللحوم الدهنية المستخدمة في الشاورما غالبا ما تكون غنية بالدهون المشبعة، التي يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في القلب إذا استُهلكت بكميات زائدة. لهذه الأسباب، من المهم الاستمتاع بوجبة الشاورما باعتدال.

قد تضر القلب
الشاورما تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، مما قد يجعلها ضارة بصحة القلب. فالأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لا ينصح بها للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.


خطر الإصابة بالتسمم الغذائي
يعد تناول الأطعمة غير الصحية أحد الأسباب الرئيسية للتسمم الغذائي، وفي حال تم تحضير الشاورما في ظروف غير صحية قد يؤدي ذلك إلى التسمم الغذائي. وبالتالي، من الضروري أن تأكل الشاورما الصحية والمجهزة جيدا فقط.

الغثيان والقيء
تناول كمية كبيرة من الشاورما قد يؤدي إلى حرقة المعدة، والغثيان والقيء كذلك.


الجزيرة

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