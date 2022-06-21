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الثلاثاء، 21-06-2022 12:47 م

ما فوائد واضرار الشمندر للبشرة

شمندر


الوكيل الإخباري - الشَّمَنْدَر أو البنجر، له العديد من الفوائد الصحية بما في ذلك فوائده للبشرة والشعر.

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فوائد الشمندر للبشرة:


تتعدد فوائد الشمندر للبشرة ومن أهم هذه الفوائد:


1- تناول الشمندر يمنح بشرة وردية مشرقة: تعطيكِ مستخلصات الشمندر خدود وردية طبيعية. إذ أن الشمندر أكثر أماناً من منتجات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.

يحتوي الشمندر على فيتامين سي الذي يمنع تصبغ الجلد، ويساعد بالتالي في الحصول على بشرة أكثر نعومة.

 

2- يعالج الهالات السوداء: يؤدي وضع عصير الشمندر على الوجه بانتظام إلى تلاشي الهالات السوداء وتخفيف انتفاخ تحت العين، ويساعد على التخلص من آثار الإجهاد والتعب.

 

فوائد الشمندر للجسم:

 

1- تناول الشمندر يحسن أداء الجهاز الهضمي: الشمندر هو أحد أغنى مصادر الجلوتامين، وهو حمض أميني ضروري لصحة الأمعاء وصيانتها. كما أن الشمندر غني بالألياف، والتي تساعد في دعم وظيفة الأمعاء.

 

2- تناول الشمندر يعزز مستويات الطاقة في الجسم: ينصح بتناوله لا سيما من قبل الرياضيين.

 

3- الشمندر غني بمضادات الأكسدة: يعني هذا أن تناول الشمندر يساعد في حماية خلايا الجسم من التلف وقد يكون مفيداً في مكافحة الأمراض المرتبطة بالعمر مثل أمراض القلب والسرطان.

 

فوائد الشمندر للشعر:

 

1- يمنع تساقط الشعر: تعزز العناصر الغذائية والفيتامينات الأساسية الموجودة في الشمندر بصيلات الشعر وتمنع تساقطه. إن تناول الشمندر أو عصيره سيؤدي بالتأكيد إلى تحسين صحة الشعر بشكل عام.


2- يعالج قشرة الرأس: يعدُّ الشمندر علاجاً فعالاً للقشرة، قومي بإعداد عصير الشمندر وأضيفي له ملعقة صغيرة من خل التفاح وبعض الزنجبيل المبشور، ضعي المزيج على فروة الرأس بالتساوي واتركيه يبقى بين عشية وضحاها. اغسليها في الصباح باستخدام شامبو خفيف.


3- يعزز نمو الشعر: بسبب غناه بالفوليك والفيتامينات المغذية لفروة الرأس.

 

أضرار الشمندر للبشرة:


على الرغم من فوائد الشمندر العديدة للبشرة، إلا أن الإفراط في أكل الشمندر يترك العديد من الآثار الجانبية على البشرة، منها ظهور طفح جلدي يسبب الحكة قد تتطور في بعض الأحيان إلى تورم خطير.

 

بابونج

 

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