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السبت، 05-08-2023 06:35 م

ما لا تتوقعه.. كيف يمكن خفض الكوليسترول!

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الوكيل الاخباري- في بعض الحالات، يمكن خفض معدلات الكوليسترول في الدم دون تناول أي أدوية، وذلك عن طريق اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة والمشي بشكل منتظم، إلى جانب تجنب منتجات التبغ والتدخين.اضافة اعلان


وقد يتناول البعض مكملات غذائية لخفض الكوليسترول في الدم، وتؤتي بنتائج جيدة، لكن ليس هناك أي دليل علمي موثق من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حول فاعلية تناول تلك المكملات في التحكم بالكوليسترول.

ومن الممكن أن تلعب بعض الوصفات الطبيعية دورًا مهمًا في خفض معدلات الكوليسترول في الدم، حسبما نشر موقع "Health Line”.

وصفات طبيعية لخفض الكوليسترول بدون أدوية
1-بذور الكتان
تحتوي بذور الكتان وزيت بذر الكتان على مستويات عالية من حمض ألفا-لينولينيك، وهو نوع من أحماض أوميجا 3 الذي يقي من أمراض القلب عن طريق خفض الكوليسترول الضار بالجسم.

2-الثوم
يعتبر الثوم من الأدوية الشعبية على مر السنين سواء تم تناوله نيئًا أو مطهيًا، كما يدخل في العديد من المكملات الغذائية سواء على هيئة كبسولات أو أقراص.

أثبتت الدراسات أن الثوم يساعد على خفض ضغط الدم المرتفع، فضلاً عن خفض معدلات الكوليسترول، وذلك عند تناوله 1-3 أشهر متتالية.

3-أرز الخميرة الأحمر
يعد أرز الخميرة الأحمر من العلاجات الصينية التقليدية وأحد المكونات المهمة في الطهي، ويحتوي على كمية مناسبة من موناكولين K الذي يساعد على خفض الكوليسترول في الدم.

4-مكملات زيت السمك
أظهرت الأبحاث أن مكملات أحماض أوميجا 3 (زيت السمك) تقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، وذلك عن طريق خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما يمكن تناول الأسماك الدهنية التي تحتوي على تلك الأحماض، مثل السلمون والتونة والسردين.

 




 

 


 

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