5 علامات تظهر على القدمين تشير إلى ارتفاع ضغط الدم

الوكيل الاخباري - يجب الانتباه جيدًا للتغيرات التي تطرأ على القدمين، من حيث اللون والشكل والحرارة، لأنها قد تكون علامة تحذيرية على الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم.

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يستعرض في التقرير التالي، أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين، وفقًا لموقع "Times of india" و الجمعية الأمريكية لطب القدم apma.



أعراض ارتفاع ضغط الدم على القدمين



عندما يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى ضيق أو تلف الأوعية الدموية الموجودة في الجزء السفلي من الجسم، يقل تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى الساقين والقدمين، مما يؤدي إلى الإصابة بمرض الشريان المحيطي.

وتشمل أعراض مرض الشريان المحيطي:



1- ألم الساقين

يشعر مريض الضغط المرتفع المصاب بمرض الشريان المحيطي بآلام في الساقين والقدمين، تزداد حدة عند المشي، ما يجعله غير قادرًا على أداء الأنشطة الحياتية بشكل طبيعي.



2- ازرقاق القدمين

يمكن لمريض الضغط المرتفع اكتشاف إصابته بمرض الشريان المحيطي عن طريق لون القدمين، فإذا كان يتراوح بين الأزرق والبنفسجي، فهذا دليل على انخفاض التروية الدموية الواصلة إلى الأطراف السفلية.



3- برودة القدمين

انخفاض تدفق الدم المؤكسج إلى الأطراف السفلية لا يتسبب فقط في تغير لون القدمين إلى الأزرق، بل يؤثر أيضًا على درجة حرارتهما، حيث يجعلهما أكثر برودة.



4- تساقط شعر القدمين

من الضروري أن يقوم مريض الضغط المرتفع بفحص شعر القدمين من حينٍ لآخر، لأن تساقطه من الأعراض غير المتوقعة لمرض الشريان المحيطي.



5- تورم القدمين

إذا لاحظ مريض الضغط المرتفع أن قدميه منتفختان، لا بد من الإسراع إلى زيارة الطبيب، لأن تورم الأطراف السفلية مؤشر على اقتراب الإصابة بأمراض القلب.



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