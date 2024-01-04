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الخميس، 04-01-2024 01:10 م

ما هي حِمية العصائر؟

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الوكيل الإخباري - شهدت حِمية العصائر انتشاراً كبيراً في الآونة الأخيرة. فما هي، وما مزاياها؟.

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضح نيكلاس شفارتس، المُحاضر في الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية، أن حِمية العصائر تعني تناول عصائر الخضروات والفواكه والماء والشاي وحساء الخضروات فقط والاستغناء التام عن الأطعمة الصلبة لمدة لا تزيد عن أسبوع.

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وأضاف شفارتس أن المرء يتناول خلال اليوم الواحد ما يصل إلى 6 حصص من عصائر الخضروات والفواكه، علما بأن الحصة الواحدة تتراوح بين 250 و500 ملي لتر، وبذلك تتراوح الكمية الإجمالية بين لتر ولتر ونصف.

 


ومن المهم توزيع الحصص على مدار اليوم بدلا من تناولها دفعة واحدة، وإلا فإن مستوى السكر في الدم بشدة، ثم ينخفض مرة أخرى بسرعة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الطاقة بدلا من زيادتها.


فيتامينات ومعادن
وأشار شفارتس إلى أن عصائر الخضروات والفواكه تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن والمواد النباتية الثانوية والألياف الغذائية، لافتا إلى أن حِمية العصائر، التي يتم اتباعها لمدة أسبوع، تساعد على إنقاص الوزن بمعدل كليوغرام إلى كيلوغرام ونصف، وحتى 3 إلى 5 كيلوغرامات، علماً بأن ما يفقده الجسم ليس دهوناً نقية، بل نسبة كبيرة من الماء.
كما تساعد هذه الحمية على تخفيف العبء الواقع على الجهاز الهضمي، مما يساعد على التمتع بشعور أفضل بالجسم.


تغذية أحادية الجانب
ومن جانبها، أوضحت خبيرة التغذية الألمانية آنتيا جال أن حِمية العصائر تعد تغذية أحادية الجانب؛ حيث إنها تفتقر إلى البروتينات والأحماض الدهنية الأساسية.
لذا يتعين على الأشخاص، الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل داء السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض الكبد والكلى والغدة الدرقية، استشارة الطبيب قبل اتباع هذه الحِمية.
ويسري ذلك أيضا على مرضى السرطان والحوامل والمرضعات وكبار السن والأطفال.

 

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