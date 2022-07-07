مشروبات ديتوكس تناوليها صباحاً لإنقاص الوزن

الوكيل الإخباري - تُساعد مشروبات "الديتوكس" في تعزيز صحة الجهاز الهضمي، وطرد السموم من الجسم، وتعزيز عملية الأيض أو التمثيل الغذائي، كما تتميز بفاعلية كبيرة في إنقاص الوزن، وتعزيز فقدان الدهون الزائدة.

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فإذا كنت تُريدين حلاً فعالاً وسريعاً وآمناً أيضاً لتعزيز إنقاص الوزن، فننصحكِ بمشروبات "الديتوكس"، التي يُفضّل استهلاكها صباحاً قبل تناول الفطور.

ماء نجيل الهند



يتميز ماء نبتة نجيل الهند بخصائصه المهدِّئة والمبردة للجسم، وهو ذو فوائد عدة على الصعيد الجمالي والصحي؛ إذ يُفيد الشعر والبشرة والكبد أيضاً، وبجانب تعزيز فقدان الوزن، يُساعد مشروب ماء نجيل الهند في الاسترخاء وعلاج الأرق.

ويمكنكِ استخدامه من خلال غلي جذور نبتة نجيل الهند، ثم تصفيتها قبل شرب الماء مرة واحدة في اليوم.



ماء الكزبرة

يساعد ماء الكزبرة في تعزيز الجهاز الهضمي، فهي تعد مصدراً غنياً بالألياف والمعادن والفيتامينات، مثل البوتاسيوم والحديد والمغنيسيوم والكالسيوم وحمض الفوليك وفيتامين K وA وC، ويمكنكِ الاستفادة من خصائصها من خلال غلي ملعقة كبيرة من بذور الكزبرة في الماء، قبل ترك الخليط يبرد طوال الليل، ثم صفِّي المشروب في صباح اليوم التالي واشربيه.



الكمون والليمون

يُعزز هذا المشروب حرق السعرات الحرارية بسرعة من خلال تسريع عملية الأيض وتعزيز الهضم، وذلك عبر نقع بذور الكمون طوال الليل، ثم اغليها في الماء قبل تصفيتها، وإضافة عصير نصف ليمونة، وتناول المشروب دافئاً كل صباح.

القرفة بالعسل

يُساعد تناول العسل قبل النوم مباشرةً في حرق الكثير من السعرات الحرارية خلال ساعات النوم الأولى، كما يتميز بثرائه بالفيتامينات والمعادن والدهون الصحية أيضاً، بجانب فاعليته في كبح الشهية وإنقاص الوزن.



من ناحية أخرى، تُساعد القرفة في فقدان الدهون وتعزيز عملية إنقاص الوزن بفضل ثرائها بخصائص مضادة للميكروبات والطفيليات، كما تُساعد في منع نزلات البرد والحساسية والكوليسترول والتهابات المثانة، وغيرها.



ماء الحلبة

مصدر غنيٌ بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة، مثل الحديد والمغنيسيوم والمنغنيز والنحاس وفيتامين B6، والبروتين والألياف الغذائية، بجانب احتوائها على خصائص مضادة للأكسدة والالتهابات.



تُساعد الحلبة أيضاً في الهضم ومنع الإمساك، وتعد أحد أفضل مشروبات "الديتوكس"، التي تُعزز إنقاص الوزن، وذلك من خلال نقع بعضٍ من بذور الحلبة طوال الليل وشربها في الصباح.

زهرة الخليج