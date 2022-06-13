مشروب المتة.. طعم لذيذ وفوائد لا تحصى

الوكيل الإخباري - مشروب المتة مفيد للعقل والجسم، فهو منشط، ومغذٍّ، وهاضم، ومفرح، وملين، وغني بالعناصر الغذائية، فإذا وقع خيارك عليه فإنك تفعل حسناً، لأنه خيار صحي نظراً لفوائده الرائعة التي يمتاز بها. من هنا، فلا غرابة أن يصفه البعض بأنه يملك ثلاثاً: قوة القهوة، وفائدة الشاي، ولذة الشوكولاتة.





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ومشروب المتة التقليدي، الذي ينتشر في بلاد الشام والأرجنتين والباراغواي والأوروغواي والبرازيل، يشكل لدى شعوبها جزءاً لا يتجزأ من حياتهم اليومية، إذ لا تخلو أيدي الناس منه، ويحضر مشروب المتة من أوراق نبات شجري صغير معمر دائم الخضرة يعرف علمياً باسم "ilex paraguarienesis"، إذ يتم قطع الفروع الصغيرة من الشجرة، ثم تجفف تحت الشمس، وبعدها تضرب بالعصي لتتساقط الأوراق، وبعد ذلك يتم درسها ونخلها وتحميصها فتصبح جاهزة لإعداد مشروب المتة السحري.

ويحتوي المتة على باقة من العناصر الغذائية، التي تساعد في الحفاظ على الصحة، فهو مصدر جيد لمركبات البوليفينول، والكزانتينات، ومشتقات الكافيين، والصابونينات، كما يحتوي المتة على حزمة من الفيتامينات والمعادن، مثل: فيتامين (سي، وب1، وب2)، والزنك، والكروم، والبوتاسيوم، والحديد، والنحاس، والألمنيوم، والمنغنيز، والنيكل.

ويحتوي كل 150 مل من مشروب المتة على ما يقارب الـ78 ملغ من الكافيين، ما يجعل فوائد مشروب المتة شبيهة بتلك التي يتمتع بها مشروب القهوة، أي أنه ينشط الجسم والقلب والأعصاب، وقد وجدت دراسات عديدة أن مشروب المتة قد يملك فوائد صحية محتملة، أبرزها:





- يملك خصائص مضادة للأكسدة

- يعزز صحة الجهاز القلبي الدوراني

- يزيد الطاقة ويحسن التركيز الذهني

- يعزز الأداء الرياضي

- إدارة مستوى السكر في الدم

- يقوي جهاز المناعة

زهرة الخليج

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