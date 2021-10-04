مشروب يقوي جهاز المناعة

الوكيل الإخباري - لقد تسبب الوباء في القلق بخصوص قوة أنظمتنا المناعية لحماية أنفسنا من فيروس كورونا وغيره من الأمراض.

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لحسن الحظ، هناك عدد من الأشياء التي يمكن القيام بها من أجل صحتك، بما في ذلك هذا المشروب المعزز للمناعة.



ضعف المناعة يعني ضعف جهاز المناعة أو عدم قدرته على العمل بشكل صحيح.

هذه ليست مشكلة شائعة، ولكن غالبًا ما يتعرض جهازك المناعي للخطر إذا كنت تعاني من حالة طبية مزمنة مثل أمراض القلب وأمراض الرئة وفيروس نقص المناعة البشرية والسرطان والذئبة وما إلى ذلك.



حتى لو لم تكن مصابًا بأي أمراض، فمن المحتمل أن يحتاج نظام المناعة لديك إلى التعزيز. يحمي جهازك المناعي جسمك من الغزاة الخارجيين مثل البكتيريا والفيروسات والفطريات والسموم، مما يحمي جسمك بشكل أساسي من العدوى، حسب موقع ميديك فوروم.



يعمل الجهاز المناعي في ذروته عندما تعتني به بأفضل ما يمكنك، تمامًا مثل الأجهزة الأخرى في الجسم، مثل الجهاز الهضمي أو الجهاز التنفسي.

وفقًا لخدمة الصحة الوطنية، سيساعد ما يلي في الحفاظ على نظام المناعة لديك في أفضل حالاته:



• لا تدخن

• نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات (نظام غذائي متوازن)

• قلل من تناولك للدهون والسكر



• ممارسة الرياضة بانتظام



• الحفاظ على وزن صحي

• نم جيدا

• اتخذ تدابير لتجنب التلوث، مثل غسل يديك بشكل متكرر

• تحقق من صحتك بانتظام



• حاول تقليل التوتر قدر الإمكان



مشروب لتقوية جهاز المناعة



على الرغم من أن إضافة أي طعام أو شراب إلى نظامك الغذائي لن يؤثر على جهاز المناعة، يُعتقد أن الشاي الأخضر يساعد في تعزيز المناعة.



يحتوي الشاي الأخضر على فيتامينات ب، وحمض الفوليك، والمنغنيز، والبوتاسيوم، والمغنيسيوم، و الكافيين، ومضادات الأكسدة الأخرى التي يمكن أن تقوي جهاز المناعة لديك.

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