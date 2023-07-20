مصابو الأمراض المزمنة.. الأكثر تضرراً من موجات الحر

الوكيل الإخباري- أبدت منظمة الصحة العالمية قلقها، حيال تأثير موجات الحر المتتالية على المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والربو، وأكدت المنظمة، أمس الأربعاء، أن الحرارة الشديدة في نصف الكرة الشمالي تفرض ضغوطاً متزايدة على أنظمة الرعاية الصحية.



إذ يعاني الملايين في ثلاث قارات، موجة من الحر الشديد مستمرة منذ عدة أيام مع تسجيل درجات حرارة قصوى.

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وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن "الحرارة الشديدة تلحق أكبر الضرر بأولئك الأقل قدرة على التكيف، مثل كبار السن والرضع والأطفال والفقراء ".

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