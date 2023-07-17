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الإثنين، 17-07-2023 09:56 ص

حمية اللحوم.. ماذا تعني وكيف تفيد الجسم؟

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الوكيل الإخباري-قد يعتقد البعض أن اتباع نظام غذائي نباتي هو الأفضل للحفاظ على الصحة والرشاقة، إلا أن الخبراء ينفون ذلك ويوصون بتناول منتجات الألبان كاملة الدسم، ويعتبرونها واحدة من 6 أطعمة أساسية تعمل على تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

ويوصي الخبراء بتناول اللحوم الحمراء، وأطلقوا على هذا النظام الغذائي اسم "بيور دايت" واعتبروه النظام المثالي.

ويتضمن هذا النظام أسبوعيا 3 حصص كاملة من البقوليات، و7 من المكسرات، وحصتين أو 3 من الأسماك، و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم.

في هذا الإطار توضح، خبيرة التغذية فيفيان وهبي خلال حديثها باحدى اللقاءات التلفزيونية :

• ظهور العديد من الدراسات الجديدة التي تحدد أنواع حميات غذائية معينة.

• ضرورة الاعتدال في الكميات المتناولة من اللحوم أو الأجبان عند اتباع الحمية.

• يجب الالتزام بالكميات المحددة التي لا تتعدى كحد أدنى 70 غراما من اللحوم و90 غراما كحد أقصى يوميا.

• تعد حمية اللحوم من أولى الحميات المتبعة، واختلفت اليوم من حيث التسميات التي تطلق عليها فقط.

• تقوم حمية اللحوم على تناول اللحوم الحمراء فقط وبعض الأسماك والدجاج، إضافة إلى الأجبان والألبان قليلة اللاكتوز وكاملة الدسم وتغييب البقول و الخضار.

• تختلف حمية الكيتو عن حمية اللحوم الحمراء باحتوائها على نسبة عالية من الدهون إضافة إلى البروتينات.

• الإكثار من تناول البروتين قد يتسبب في أضرار بالجسم.

• ينصح خبراء التغذية باتباع حمية البحر المتوسط، التي تعتمد أساسا على استهلاك نسب عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب والفواكه والخضراوات، وهي العناصر التي يحتاجها الجسم.

• رغم تجربة البعض لحميات عديدة، فإن بعضها يتطلب أن تكون تحت إشراف طبيب أو أخصائي التغذية.

• ضرورة القيام بالفحوصات اللازمة قبل الحمية للاطلاع على متطلبات الجسم من المواد الغذائية المختلفة والفيتامينات.

• أهمية التواصل مع الجسم ومع احتياجاته قبل وأثناء الحمية، وإيجاد البديل إن لزم الأمر.

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سكاي نيوز عربية

 

 




 

 


 

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