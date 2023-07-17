حمية اللحوم.. ماذا تعني وكيف تفيد الجسم؟

الوكيل الإخباري-قد يعتقد البعض أن اتباع نظام غذائي نباتي هو الأفضل للحفاظ على الصحة والرشاقة، إلا أن الخبراء ينفون ذلك ويوصون بتناول منتجات الألبان كاملة الدسم، ويعتبرونها واحدة من 6 أطعمة أساسية تعمل على تقليل الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.



ويوصي الخبراء بتناول اللحوم الحمراء، وأطلقوا على هذا النظام الغذائي اسم "بيور دايت" واعتبروه النظام المثالي.



ويتضمن هذا النظام أسبوعيا 3 حصص كاملة من البقوليات، و7 من المكسرات، وحصتين أو 3 من الأسماك، و14 حصة من منتجات الألبان كاملة الدسم.



في هذا الإطار توضح، خبيرة التغذية فيفيان وهبي خلال حديثها باحدى اللقاءات التلفزيونية :



• ظهور العديد من الدراسات الجديدة التي تحدد أنواع حميات غذائية معينة.



• ضرورة الاعتدال في الكميات المتناولة من اللحوم أو الأجبان عند اتباع الحمية.



• يجب الالتزام بالكميات المحددة التي لا تتعدى كحد أدنى 70 غراما من اللحوم و90 غراما كحد أقصى يوميا.



• تعد حمية اللحوم من أولى الحميات المتبعة، واختلفت اليوم من حيث التسميات التي تطلق عليها فقط.



• تقوم حمية اللحوم على تناول اللحوم الحمراء فقط وبعض الأسماك والدجاج، إضافة إلى الأجبان والألبان قليلة اللاكتوز وكاملة الدسم وتغييب البقول و الخضار.



• تختلف حمية الكيتو عن حمية اللحوم الحمراء باحتوائها على نسبة عالية من الدهون إضافة إلى البروتينات.



• الإكثار من تناول البروتين قد يتسبب في أضرار بالجسم.



• ينصح خبراء التغذية باتباع حمية البحر المتوسط، التي تعتمد أساسا على استهلاك نسب عالية من زيت الزيتون والبقوليات والحبوب والفواكه والخضراوات، وهي العناصر التي يحتاجها الجسم.



• رغم تجربة البعض لحميات عديدة، فإن بعضها يتطلب أن تكون تحت إشراف طبيب أو أخصائي التغذية.



• ضرورة القيام بالفحوصات اللازمة قبل الحمية للاطلاع على متطلبات الجسم من المواد الغذائية المختلفة والفيتامينات.



• أهمية التواصل مع الجسم ومع احتياجاته قبل وأثناء الحمية، وإيجاد البديل إن لزم الأمر.

اضافة اعلان

سكاي نيوز عربية