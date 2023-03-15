الأربعاء 15-03-2023
الوكيل الاخباري

تخفيض أسعار 300 سلعة في الاستهلاكية المدنية قبيل رمضان

الحكومة تعرض التجربة الأردنية الغذائية على رومانيا

الذهب يتقلب.. تعرف على أسعار المعدن الأصفر محليا بعد التسعيرة الثالثة

تحذير جديد بشأن الأحوال الجوية في الأردن اليوم

تطورات إصدار عفو عام يشمل جميع القضايا في الأردن

هام من الضمان للذين تم تعليق تطبيق تأمين الشيخوخة عنهم

جامعة تقرر تأجيل الاقتطاعات على رواتب العاملين لشهرين

الجيش الروسي يعلن تدمير أسلحة أمريكية في أوكرانيا

بدء التشغيل التجاري لمطار عمّان المدني العام المقبل

فرنسا.. النقابات تعلن يوما إضافيا من الإضرابات

الأربعاء، 15-03-2023 12:21 م

مصر تدمج فحص جديد للمقبلين على الزواج

341944_3_1646311937


الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر ، أن تحليل التهاب الكبد الوبائي B من التحاليل التي يشملها برنامج فحص المقبلين على الزواج، ضمن مباردة رئيس الجمهورية المصرية .

وعرّفت الوزارة فيروس B بأنه عدوى تصيب الكبد، وتظهر أعراضه على هيئة "غثيان وقيء وألم في البطن ويرقان وبول داكن وإجهاد شديد.

وأوضحت أن فيروس B ينتقل عن طريق نقل والتبرع بالدم والمشاركة في الحقن. 

وأشارت إلى احتمالية انتقال فيروس B من الحامل المصابة إلى الجنين، مشددةً على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد له، المكون من 3 حقن، للحد من الإصابة به.

اضافة اعلان

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
HNSeL

ما أثر تناول زيت الزيتون على الذاكرة ؟

woman-with-pink-ribbon-breast-cancer-awareness-world-cancer-day-concept

اكتشاف علمي قد يقلل خطر الاصابة بسرطان الثدي

2023_3_8_15_9_54_824

النزلة المعوية لدى الاطفال .. الاسباب و 4 طرق لعلاجها منزلياً

computer-glasses-678x450

5 علامات تدل الى وجوب ارتداء نظارة طبية امام الشاشة

tbl_articles_article_32444_65268104b97-08b4-4f31-9586-8a14c314fa74

كيف يمكن الوقاية من السكري في سن الشباب ؟

_113110264_mediaitem113110262

دراسة : نزلات البرد تحمي الأطفال من كورونا

أخبار متعلقة
tbl_articles_article_25515_174772e8022-a3b9-41af-a12d-fff27e265b4c

الكشف عن أكثر الأمراض انتشارا بين الرجال والنساء في مصر

2018_2_16_19_45_37_290

طبيب يكشف عن أهم فحوصات القلب