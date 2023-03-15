مصر تدمج فحص جديد للمقبلين على الزواج

الوكيل الإخباري- كشفت وزارة الصحة والسكان في مصر ، أن تحليل التهاب الكبد الوبائي B من التحاليل التي يشملها برنامج فحص المقبلين على الزواج، ضمن مباردة رئيس الجمهورية المصرية .



وعرّفت الوزارة فيروس B بأنه عدوى تصيب الكبد، وتظهر أعراضه على هيئة "غثيان وقيء وألم في البطن ويرقان وبول داكن وإجهاد شديد.



وأوضحت أن فيروس B ينتقل عن طريق نقل والتبرع بالدم والمشاركة في الحقن.



وأشارت إلى احتمالية انتقال فيروس B من الحامل المصابة إلى الجنين، مشددةً على ضرورة الحصول على اللقاح المضاد له، المكون من 3 حقن، للحد من الإصابة به.

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