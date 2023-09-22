مضاعفات خطيرة لهذا المرض .. هل يسبب الوفاة؟

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يتسبب مرض كرون، في المعاناة من مجموعة أعراض مزعجة، تشمل التورم والتهيج في الجهاز الهضمي، إلى جانب آلام البطن والإسهال وفقدان الوزن ونزيف المستقيم، وهو حالة مرضية يمكن أن تستمر مدى الحياة، ومع ذلك، تساعد العلاجات عادةً في السيطرة على الأعراض.يوضح في السطور التالية، المضاعفات الصحية لمرض كرون غير المعالج، وفقًا لما ذكره موقع "Medical news today".ما أسباب مرض كرون؟لا يوجد سبب معروف لمرض كرون، ولكن هناك عوامل معينة قد تزيد من خطر الإصابة بالحالة، بما في ذلك:- أمراض المناعة الذاتية: قد تتسبب البكتيريا الموجودة في الجهاز الهضمي في قيام جهاز المناعة في الجسم بمهاجمة الخلايا السليمة.- الجينات: غالبًا ما ينتشر مرض كرون في العائلات، فإذا كان أحد الوالدين أو الأخوة أو أي فرد آخر من أفراد الأسرة مصابًا بداء كرون، فقد تكون في خطر متزايد للإصابة به أيضًا.- التدخين: قد يؤدي تدخين السجائر إلى مضاعفة خطر الإصابة بمرض كرون.أعراض مرض كرونيمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بمرض كرون من أعراض شديدة تتزايد حدتها في فترات معينة، ثم تليها فترات من عدم وجود أعراض أو أعراض خفيفة جدًا، وقد تشمل الأعراض التي قد تكون لديك ما يلي:- آلام في البطن.- الإسهال المزمن .- الشعور بالامتلاء.- الحمى .- فقدان الشهية.- فقدان الوزن.- علامات جلدية غير طبيعية.- الشقوق الشرجية .- الناسور الشرجي.- نزيف المستقيم.مضاعفات مرض كرونيمكن أن يؤدي مرض كرون إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك:- الخراجات: تتشكل جيوب مملوءة بالقيح في الجهاز الهضمي أو البطن.- انسداد الأمعاء: يمكن للأنسجة الندبية الناتجة عن الالتهاب أو النواسير أو الأمعاء الضيقة أن تسد الأمعاء جزئيًا أو كليًا، حيث تتراكم النفايات والغازات، ويتطلب الانسداد في الأمعاء الدقيقة أو الأمعاء الغليظة إجراء عملية جراحية.- سرطان القولون: يزيد مرض كرون في الأمعاء الغليظة من خطر الإصابة بسرطان القولون .- النواسير: يمكن أن يسبب مرض التهاب الأمعاء (IBD) فتحات غير طبيعية تشبه النفق، تسمى النواسير، في جدران الأمعاء، ويمكن أن تصاب هذه النواسير بالعدوى في بعض الأحيان.- سوء التغذية: الإسهال المزمن يمكن أن يجعل من الصعب على الجسم امتصاص العناصر الغذائية، وإحدى المشاكل الشائعة لدى الأشخاص المصابين بمرض كرون هي نقص الحديد، ويمكن أن يؤدي القليل جدًا من الحديد إلى فقر الدم، حيث يحدث انخفاض في عدد خلايا الدم الحمراء، عندما لا تتمكن الأعضاء من الحصول على كمية كافية من الأكسجين.- القرحة: يمكن أن تتشكل قروح مفتوحة في الفم أو المعدة أو المستقيم.متى يجب أن تذهب للطبيب عند ظهور أعراض مرض كرون؟يجب على الشخص المصاب بمرض كرون الذهاب للطبيب المختص على الفور عند ظهور الأعراض التالية:- دم في البراز.- الإمساك .- فقدان الوزن الشديد.- الحمى.- عدم القدرة على إخراج الغازات.- الغثيان والقيء.- ألم شديد في البطن.- الإسهال الذي لا يمكن السيطرة عليه.- الضعف أو التعب الذي قد يكون من علامات فقر الدم.