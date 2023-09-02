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السبت، 02-09-2023 10:09 ص

3 زيوت طبيعية لعلاج انتفاخ البطن

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الوكيل الإخباري - يشكو الكثير من الأشخاص من تهيج القولون خاصًة بعد تناول وجبة دسمة، ما يؤدي إلى ظهور مجموعة من الأعراض المتنوعة والمزعجة في آنٍ واحد بما في ذلك انتفاخ البطن والغازات، إلا أنه لحسن الحظ هناك مجموعة من الطرق الطبيعية غير المكتشفة مثل الزيوت التي قد تخلصك من الغازات.

نستعرض في التقرير التالي، قائمة بأبرز الزيوت الطبيعية لعلاج انتفاخ البطن والتخلص من الغازات :

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زيوت طبيعية لعلاج انتفاخ البطن


1-زيت بذور الشمر
قد يساعد زيت بذور الشمر على تقليل إنتاج الغاز عن طريق تثبيط نشاط بكتيريا الجهاز الهضمي التي تسبب غازات غير مريحة، تناول مكملات زيت بذور الشمر قد توفر بعض الغازات وتخفف الانتفاخ، أو استخدام زيت بذور الشمر بمفرده من خلال إضافته إلى الماء أو حتى استخدامه موضعيا على المعدة.


2-زيت النعناع
يمكن أن يسهم النعناع في راحة الجهاز الهضمي والتخلص من الغازات والانتفاخ، من خلال راحة العضلات الموجودة في الجهاز الهضمي، ما يساعد في تخفيف الغازات والانتفاخ، بفضل احتواء النعناع على المنثول؛ هو أحد المركبات النشطة التي لها تأثير مهدئ على العضلات الملساء في الأمعاء، هذا الاسترخاء يمكن أن يقلل من التشنجات والتقلصات التي يمكن أن تساهم في تراكم الغازات والانتفاخ، يمكن تجربة زيت النعناع من خلال اتباع هذه الخطوات:

-وضع بضع قطرات من زيت النعناع فقط إلى الماء أو الشاي.
-أو وضع الزيت مباشرة إلى المعدة، للتخلص من تشنج العضلات.


3-زيت اليانسون
يشتهر اليانسون بقدرته على تخفيف آلام المعدة والأمعاء، نظرا لأن له خصائص مضادة لتشنجات المعدة، وجدت تجربة سريرية أجريت على 120 مريض أن اليانسون كان مفيدا في تقليل مشكلات الجهاز الهضمي؛ مثل التالي:
-انتفاخ البطن.
-الإسهال.
-الإمساك.
-ارتجاع المريء.


يمكن استخدام اليانسون لعلاج مشكلات انتفاخ البطن بأكثر من طريقة، من خلال تناول شكل كبسولة جيلاتينية مغلفة معويا أو وضع القليل من قطرات زيت اليانسون إلى الماء أو الشاي، أو دهن زيت اليانسون على البطن مباشرة.

 

الكونسلتو 

 




 

 


 

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