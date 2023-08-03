معلومات قد تعرفها لأول مرة .. كيف يهضم الطعام ؟

الوكيل الإخباري-

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تتم عملية الهضم كاملةً في الجهاز الهضمي، وهي عبارة عن عملية من إحدى العمليات الحيوية الكيميائية المسؤولة عن تحويل الطعام إلى مواد قابلة للامتصاص، وسيتم ذكر كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل من خلال هذا المقال.إن عملية الهضم هي العملية التي تقوم على تحويل الطعام الذي يتناوله الأفراد إلى مغذيات يستخدمها الجسم من أجل الحصول على الطاقة والنمو، بالإضافة إلى إصلاح بعض الخلايا التالفة، ومن الجدير بالذكر أن هذه العملية تحدث داخل الجهاز الهضمي.والجهاز الهضمي ما هو إلا عبارة عن سلسلة من العضلات المسؤولة عن تنسيق حركة الطعام والخلايا الأخرى المسؤولة عن تصنيع الإنزيمات والهرمونات التي تعمل على تحطيم وتكسير الطعام، إليك كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل فيما يأتي:كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيلتتم عملية الهضم في الأعضاء التابعة للجهاز الهضمي، ويمكن توضيح كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل بحسب الأعضاء التي تدخل في هذه العملية كما يأتي:1. الفمإن عضو الفم يُعد بداية الجهاز الهضمي، وفي الواقع فإن عملية الهضم تبدأ من الفم حتى قبل تناول القطعة أو اللقمة الأولى من وجبة الطعام، وذلك لأن رائحة الطعام تحث الغدد اللعابية لإفراز اللعاب، وعند تذوق الطعام يزداد إفراز هذا اللعاب.وعند قيام الفرد بمضغ الطعام وتقسيمه إلى قطع صغيرة حجمها ملائم لتتم عملية هضمها، يتم عندها تشغيل آليات أخرى تساهم في إتمام هذه العملية.ومن الجدير بالذكر أن اللعاب يحتوي على العديد من الإنزيمات التي تساعد في عملية تكسير الطعام ليسهل على الجسم امتصاصه، وهذه أولى المراحل التي تفسر كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل.2. المريء والبلعوميُعرف البلعوم أيضًا في بعض الأحيان بالحلق، وهو جزء من الجهاز الهضمي المسؤول عن التقاط الطعام من الفم، ويتفرع المريء من البلعوم، والذي يعمل على حمل الطعام إلى المعدة.كما أن اللسان والحنك يعدان الجزء الناعم من سقف الفم اللذان يدفعان الطعام إلى البلعوم، والمسؤول عن إغلاق القصبة الهوائية، وبعد وصول الطعام إلى البلعوم يتم إطلاقه عندها للمريء.3. المعدةالمعدة هي عضو مجوف يشبه شكل الوعاء، إذ تقوم بحمل الطعام خلال خلطه مع الإنزيمات المختلفة الموجودة فيها، كما يستمر عمل هذه الإنزيمات في تفتت وتكسير الطعام حتى يصل إلى شكلٍ قابل للاستخدام.تقوم خلايا بطانة المعدة بإفراز حمضٍ قوي وإنزيماتٍ قويةٍ أيضًا من أجل توقيف وتعطيل هذه العملية، وبعد أن تتم معالجة محتويات المعدة عندها يتم إطلاقها وحملها إلى الأمعاء الدقيقة، وهذا يوضح كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل.4. الأمعاء الدقيقةتتكون الأمعاء الدقيقة من ثلاثة أجزاء، وهي الاثنا عشر (Duodenum)، والصائم (Jejunum)، واللفائفي (Ileum)، وهذه الأمعاء هي أنبوب عضلي قد يصل طوله إلى 670.5 سنتيمتر.بالإضافة إلى أهميتها في تحطيم وتكسير الطعام عن طريق الإنزيمات التي يقوم بإفرازها البنكرياس والمادة الصفراء من الكبد.يُعد الاثنا عشر الجزء الأول من الأمعاء الدقيقة والمسؤول عن عملية التحطيم بشكل مستمر، وأما بالنسبة إلى الصائم واللفائفي السفلي فهما المسؤولان عن امتصاص العناصر الغذائية في مجرى الدم.وبعد القيام بامتصاص هذه المغذيات، يمر سائل بقايا الطعام المتبقي خلال الأمعاء الدقيقة ثم ينتقل إلى الأمعاء الغليظة أو القولون.5. الأمعاء الغليظةتكمن أهمية الجهاز الهضمي السفلي في تخزين الفضلات والأوساخ حتى يقوم الجسم بعملية الإخلاء، أيّ ذهاب الفرد إلى المرحاض، كما تشمل الأمعاء الغليظة كل من القولون، والمستقيم.وعادةً ما يتم تخزين البراز من القولون إلى المستقيم، ومن الجدير بالذكر أن هناك عضلة تُعرف بالعضلة العاصرة الشرجية هي المسؤولة عن تحرير البراز أو الإمساك به، وذلك من خلال استشعار يأتي مصدره من الدماغ بمجرد وصول البراز إلى المستقيم.6. الأعضاء المساندةبعد أن تعرفت على كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل، إليك أهم أعضاء الجهاز الهضمي المساندة لذلك فيما يأتي:البنكرياسيُعد البنكرياس المنتج الرئيسي للإنزيمات الهضمية التي تمر عبر قناة في الأمعاء من أجل أن تقوم بوظيفتها، وعادةً ما يتم إطلاقها من خلال الاثنا عشر، كما تساعد في عملية هضم الدهون، والبروتينات، والكربوهيدرات.الكبدوهو المسؤول عن إنتاج المادة الصفراء التي تقوم على هضم الدهون والتخلص منها أيضًا.المرارةهي التي تقوم بتخزين وإطلاق العصارة الصفراء، وعادةً ما يتم إطلاقها بعد أن يدخل الطعام الدهني إلى الاثنا عشر.الجهاز الهضميعرفت فيما سبق كيفية حدوث عملية الهضم بالتفصيل، ويعد الجهاز الهضمي سلسلة من الأعضاء المجوفة التي ترتبط في أنبوب طويل ملتوي يمتد من الفم إلى فتحة الشرج.وفي داخل هذا الأنبوب توجد بطانة تُعرف بالغشاء المخاطي، وفي كل من الفم، والمعدة، والأمعاء الدقيقة يحتوي الغشاء المخاطي على غدد صغيرة، وتفرز هذه الغدد الصغيرة العصارة التي تساهم وتساعد في عملية الهضم.بالإضافة إلى أن الكبد والبنكرياس ينتجان عصائر هضمية تصل إلى الأمعاء وذلك عن طريق أنابيب صغيرة، ومن الأعضاء الأخرى التي لها دور هام في عملية الهضم؛ الأعصاب، والدم.