6 نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء خلال فصل الصيف

الوكيل الإخباري- يعد ضعف الهضم أحد أكثر المشكلات شيوعًا التي يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف، وعادًة ما يساهم النظام الغذائي السيئ ونقص الماء في الجسم وحرارة الجسم، وكذلك الحرارة الخارجية في عسر الهضم



نستعرض في السطور التالية بعض نصائح الخبراء التي يمكن أن تساعد في ضمان هضم صحي في فصل الصيف، وفقا لما نشره موقع "Ndtv".

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نصائح للحفاظ على صحة الأمعاء خلال فصل الصيف



1. الحفاظ على رطوبة الجسم

يفقد الجسم الكثير من الماء من خلال العرق في فصل الصيف، وقد يساهم ذلك في الإصابة بالجفاف إذا لم تشرب كمية كافية من الماء، كما أن الجفاف يتسبب أيضًا في فقدان المعادن مما يعيق عملية الهضم.



2. تناول الفواكه والخضروات

يوفر موسم الصيف الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، وسيعزز ذلك ترطيب الجسم بشكل عام، وتساعد الألياف الموجودة في الفواكه والخضروات الطازجة أيضًا على الهضم.



3. تجنب الأطعمة الدسمة والمشروبات التي تحتوي على الكافيين

يتسبب الشاي والقهوة والمشروبات الغازية في إدرار البول مما يؤدي إلى الجفاف، كما أن الاستهلاك المفرط للأطعمة الدهنية يمكن أن يسبب الانتفاخ والحموضة.



4. البروبيوتيك

يعزز البروبيوتيك صحة الأمعاء، والأطعمة الغنية بالبروبيوتيك مثل اللبن الرائب واللبن والكانجي والكومبوتشا والكفير ستحسن الهضم.



5. تخزين الطعام بشكل صحيح

تجنب تناول الأطعمة المطبوخة مسبقًا والتي لم يتم تخزينها في الثلاجة، حيث تعزز درجات الحرارة المرتفعة نمو البكتيريا والفطريات في الطعام.



6. تجنب ممارسة التمارين الرياضية في أوقات الذروة

عند ممارسة الرياضة في درجات حرارة عالية، يمكن أن يتسبب ذلك في الإصابة بالجفاف الذي يمكن أن يساهم بشكل أكبر في الغثيان والقيء، لذا ينصح بممارسة الرياضة في فصل الصيف في الصباح الباكر أو في المساء، وضرورة شرب كمية كافية من الماء بين التمرين وبعده.

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