مع بدء موسم زيت الزيتون .. كيف تعرف الزيت الاصلي من المغشوش ؟

الوكيل الإخباري - مع بدء موسم زيت الزيتون، يسأل العديد من المواطنين عما اذا كان زيتاً اصلياً أم مغشوشاً، خاصة إذا كان الزيت غير معروف المصدر.



ولمعرفة جودة الزيت، هناك العديد من الطرق، التي من خلالها يضمن المشتري شراء زيت زيتون صحي آمن.

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وأفضل طريقة لمعرفة النوع الجيد من الزيت هي التطلع إلى النكهة هي التي تحكم على النوعية، فالمذاق هو الدليل الوحيد على النوعية، فالزيت الصافي يكون خفيفاً ولذيذاً وطازجاً وأخضر اللون ومذاقه غير حاد وليست فيه مرارة، والرائحة مهمة أيضاً فيجب أن تكون نفاثة وقوية.



ومن أبرز خصائص زيت الزيتون الأصلي والتي من خلال معرفتها يتمكن المشتري من تمييزه عن المغشوش:

1. اللون

زيت الزيتون الاصلي يكون لونه مائل إلى اللون الأخضر عندما يكون قد عُصر حديثًا وبعد ذلك يصبح مائلا إلى اللون الأصفر الفاتح.



2. أكثر لزوجة

يتم فحص الزيت عن طريق لمسه فمن المعروف أن زيت الزيتون الأصلي في ملمسه لزوجة أكبر من أي نوع آخر من الزيوت الأخرى.



3. المذاق المميز

لزيت الزيتون الأصلي مذاق مميز، كما أنه يبقى محتفظا بطعمه لمدة طويلة دون أن يتغير ويبقى على قيمته الغذائية و فيتاميناته الطبيعية طوال مدة تخزينه.



4. معدل الحموضة

يمكن فحص الزيت عن طريق تذوقه وفحص درجة الحموضة، فإن كانت الحموضة عالية فهذا يعني أن الزيت غير أصلي ورديء.



أما إن كانت الحموضة قليلة ويجب أن لا تتعدي الواحد بالمئة فهذا يعني أنه زيت أصلي و جودته عالية.



تجد معدل الحموضة مذكورا في مواصفات المنتج عند الشراء، فاقرائها جيدا قبل أن تشتريه.



وهناك طريقتان منزلية يتسنى للمشتري من خلالهما التمييز ومعرفة إذا ما كان الزيت مغشوشاً أم لا:



اختبار التجمد

-احضر وعاء وضع به ملعقتين أو أكثر من الزيت ثم أغلقه.



– ضعه في الثلاجة لمدة 24 ساعة فإذا تجمد الزيت و تماسك فإنه زيت أصلي أما إذا ظل سائلًا كما هو فهو على الأغلب غير أصلي أو مغشوش.



اختبار الضوء

يستطيع الضوء المنبعث من المصباح اختراق زجاجة الزيت الأصلي من أسفلها إلى أعلاها، بينما ينكسر في زجاجة الزيت المغشوش.