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الخميس، 25-01-2024 01:56 م

مكملات النحاس- هل تعد ضرورية للجسم؟

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الوكيل الإخباري - النحاس من المعادن الأساسية التي يحتاجها الجسم للحماية من خطر الإصابة بالأمراض، إلى جانب تعزيز صحة الجسم بشكل كبير، مما يدفع الأشخاص إلى تناول مكملاته تحت إشراف الطبيب المختص للحصول على أفضل النتائج.

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فوائد مكملات النحاس
هناك بعض الفوائد التي يحصل عليها الجسم عند تناول مكملات النحاس من بينها:
- تحسين صحة القلب والأوعية الدموية.
- تعزيز صحة العظام والمفاصل.
- حماية الجلد من التلف.
- تعزيز المناعة.

 

جرعة مكملات النحاس المناسبة
عادة ما تعتمد جرعة مكملات النحاس على عمر الشخص وحالته الصحية، ولكن بشكل عام، يوصى الأطباء بتناول 900 ميكروغرام من النحاس يوميًا للبالغين الأصحاء للحصول على أفضل النتائج دون المعاناة من ظهور أي مضاعفات صحية.


نصائح عند تناول مكملات النحاس
هناك بعض النصائح التي يجب اتباعها عند تناول مكملات النحاس من بينها:
- تناول مكملات النحاس تحت إشراف الطبيب.
- تناول مكملات النحاس مع الطعام لتقليل خطر الإصابة بالغثيان والإسهال.
- تجنب تناول مكملات النحاس في حالة المعاناة من حساسية النحاس.

 

مصادر النحاس الطبيعية
يمكن أن يحصل الأشخاص على كميات جيدة من النحاس عن طريق تناول بعض الأطعمة بدلًا من المكملات الغذائية، حيث تتضح فيما يلي:
- المحار.
- الكبدة.
- الشوكولاتة الداكنة.
- المكسرات.
- البذور.
- الحبوب الكاملة.
- الفول.
- الخضروات الورقية الخضراء.

 

الكونسلتو 

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