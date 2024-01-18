بينها الخضروات.. أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ

الوكيل الإخباري - الكوليسترول مادة دهنية ينتجها الكبد تلعب دوراً حيوياً في صحة الإنسان. مع ذلك، فهو مرتبط أيضاً بحالات صحية مختلفة، بينها النوبات القلبية والسكتات الدماغية إذا كان موجوداً بكميات زائدة.

اضافة اعلان



وفي حين أن أجسامنا تنتج الكوليسترول بشكل طبيعي، فإن الخيارات الغذائية يمكن أن تؤثر بشكل كبير على مستوياته.

في السياق كشف موقع "onlymyhealth" الطبي المتخصص في تقرير عن أطعمة خارقة للتحكم بالكوليسترول السيئ، خاصة في فصل الشتاء، حيث يصبح الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أكثر أهمية، وفق الدكتور مانيش إيتوليكار بمستشفى فورتيس الهندي:



1- البقوليات

أثبتت البقوليات، بما في ذلك الفول والبازلاء والعدس، فوائدها في تقليل مستويات LDL.

وكشفت دراسة أجريت عام 2021 أن الاستهلاك اليومي لكوب واحد من الفاصوليا أدى إلى انخفاض مستويات LDL بشكل ملحوظ. لذا يُنصح بتناول البقوليات بانتظام بدلاً من الحبوب المكررة واللحوم المصنعة لنمط حياة أكثر صحة للقلب.



2- المكسرات

يمكن التحكم في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية والكوليسترول الكلي عن طريق تناول المكسرات بانتظام مثل الجوز واللوز والكاجو والفول السوداني والفستق. كما أنها مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية الضرورية لصحة القلب.



3- الأفوكادو

الأفوكادو مصدر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والألياف، والتي تلعب دوراً مهماً في خفض نسبة الكوليسترول الضار.

ويُنصح بدمجها في السلطات أو الخبز المحمص لتقليل مستويات LDL. فبحسب دراسة أجريت عام 2015، يؤدي الاستهلاك اليومي للأفوكادو إلى انخفاض واضح في LDL ويعزز صحة القلب.

4- الأسماك

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل مصدر جيد لأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تسهل زيادة نسبة الكوليسترول الحميد وانخفاض نسبة الكوليسترول الضار.

أما أفضل طريقة لطهي السمك للحفاظ على فوائده وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب فهي طهيه على البخار، لذا ينصح بتناوله بهذه الطريقة.



5- جميع أنواع الحبوب

يرتبط اتباع نظام غذائي يحتوي على 3 حصص من الحبوب الكاملة يومياً بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 19%، لأنها تحتوي على البيتا غلوكان.

ويُنصح باختيار الحبوب الكاملة مثل الشوفان والشعير لتوفير الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية لصحة القلب.



6- الفواكه والتوت

من أجل خفض مستويات الكوليسترول السيئ، ينصح بتناول الفواكه مثل التفاح والفراولة الغنية بالألياف القابلة للذوبان.

وإلى جانبهما حاول تضمين التوت أيضاً بسبب خصائصه المضادة للأكسدة وللالتهابات.

7- الخضروات

تساهم الخضروات الغنية بالألياف ومضادات الأكسدة والمواد المغذية بتحسين مستويات LDL وHDL ومستويات الكوليسترول الإجمالية.

إن تناول أكثر من 3 حصص من الفواكه والخضروات يومياً يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة القلب.

العربية