الثلاثاء 31-01-2023
الوكيل الاخباري

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بعد تصادم 5 مركبات شحن

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك

الضمان تبدأ استقبال طلبات السلف والغاء الجدولة للمتقاعدين

كييف تكشف خططها لإعادة تسليح طيرانها العسكري

توقعات بتثبيت سعر الديزل للشهر القادم عند 82 قرشاً لكل لتر

مدير عام الضمان يحدد الفئات التي سيخفض عنها نسبة الاشتراكات الشهرية

الأرصاد تتوقع المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج - اسماء

نظام كييف يواصل قصف البنى التحتية المدنية لقرى خيرسون

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر شباط بقيمة صفر

الحكومة تتعهد بحل قضية تأخر الإعفاءات الطبية

الثلاثاء، 31-01-2023 12:39 م

منها المعجنات .. أطعمة من الضار تناولها مع الشاي

111111


الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على شرب الشاي بعد الوجبات، دون الانتباه أن لهذه العادة تأثيرات سلبية على صحة الجسم، خاصةً مع بعض الأطعمة.

اضافة اعلان


نستعرض في السطور التالية، الأطعمة التي يجب تجنب شرب الشاي بعد تناولها، وفقًا لموقع "Times of India".


أطعمة لا تتناولها مع الشاي


1- المعجنات
يجب الفصل بين الشاي والمعجنات، لأن تناول الاثنين معًا يسبب مشكلات بالجهاز الهضمي، كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية.


2- المكسرات
يحتوي الشاي على مادة التانينات، التي تتداخل مع الحديد الموجود في الأطعمة، مثل المكسرات، حيث تمنع الجسم من امتصاصه، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.


3- الليمون
يعتبر الشاي بالليمون من المشروبات المفضلة عند بعض الأشخاص، لكنه يسبب الحموضة وحرقة المعدة وانتفاخ البطن، خاصةً عند تناوله على الريق صباحًا.


4- الكركم
الشاي بالكركم مشروب غير مفيد كما يعتقد البعض، بل يسبب مجموعة مزعجة من الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والحموضة.


5- الأطعمة الباردة
بعد تناول الأطعمة الباردة، مثل المثلجات، يستحسن الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل شرب الشاي، لأن الجمع بين الاثنين قد يسبب عسر الهضم والشعور بالغثيان.

 

 

الكونسلتو الطبي

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_1_30_19_17_57_63

طبيبة توضح طرق تعويض الأسنان والضروس المفقودة

3de062eb-65cc-42c9-b7b6-07d872657fd5

أمراض العمود الفقري .. 9 مشكلات تؤثر عليه

tbl_articles_article_26547_9682251e19f-436b-4f81-ad02-7aa5f1a92354

طبيب : هؤلاء الأكثر عرضة للاصابة بالضغط والسكري

32331-أطباق_مختلفة_من_الكوسة

هل الكوسا ترفع السكر؟

2018_3_10_17_2_52_686

تطوير عدسات لاصقة تمنع جفاف العين

اسباب_طول_النظر_عند_الاطفال

أسباب قصر النظر لدى الأطفال وطرق الوقاية

أخبار متعلقة
2021_9_26_23_7_34_932

أفضل 5 أطعمة لانقاص الوزن

3202122124959205223108

أطعمة مفيدة لصحة العيون

tbl_articles_article_23739_1337c4b37a0-d0fc-4d7f-a722-8fffe8bb1879

الشاي الأسود أم الأبيض أم الأخضر..ما الأفضل لشربه؟

A7AEAAA8B18A-A784A3B7A8A782-818A-A78485A78A83B1888A81

5 أطعمة من الخطر تسخينها في الميكروويف

1

5 أخطاء شائعة عن الشاي

63a9ad4c4c59b7022333f1a5

5 أطعمة لتقليل الشعور بالاكتئاب الموسمي