منها المعجنات .. أطعمة من الضار تناولها مع الشاي

الوكيل الإخباري- يعتاد الكثير من الأشخاص على شرب الشاي بعد الوجبات، دون الانتباه أن لهذه العادة تأثيرات سلبية على صحة الجسم، خاصةً مع بعض الأطعمة.

اضافة اعلان



نستعرض في السطور التالية، الأطعمة التي يجب تجنب شرب الشاي بعد تناولها، وفقًا لموقع "Times of India".



أطعمة لا تتناولها مع الشاي



1- المعجنات

يجب الفصل بين الشاي والمعجنات، لأن تناول الاثنين معًا يسبب مشكلات بالجهاز الهضمي، كما يقلل من قدرة الجسم على امتصاص بعض العناصر الغذائية.



2- المكسرات

يحتوي الشاي على مادة التانينات، التي تتداخل مع الحديد الموجود في الأطعمة، مثل المكسرات، حيث تمنع الجسم من امتصاصه، مما يزيد من خطر الإصابة بالأنيميا.



3- الليمون

يعتبر الشاي بالليمون من المشروبات المفضلة عند بعض الأشخاص، لكنه يسبب الحموضة وحرقة المعدة وانتفاخ البطن، خاصةً عند تناوله على الريق صباحًا.



4- الكركم

الشاي بالكركم مشروب غير مفيد كما يعتقد البعض، بل يسبب مجموعة مزعجة من الاضطرابات الهضمية، مثل الإمساك وانتفاخ البطن والحموضة.



5- الأطعمة الباردة

بعد تناول الأطعمة الباردة، مثل المثلجات، يستحسن الانتظار لمدة 30 دقيقة على الأقل قبل شرب الشاي، لأن الجمع بين الاثنين قد يسبب عسر الهضم والشعور بالغثيان.



الكونسلتو الطبي