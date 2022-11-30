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منها في اللسان .. علامات ظاهرة قد تشير إلى سرطان المعدة

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الوكيل الإخباري-يعتبر التشخيص المبكر لسرطان المعدة مشكلة كبيرة، حيث عادة ما يتجاهل الشخص "أجراس الإنذار الأولى"، لأنها ليست محددة. فما هي العلامات التي تستحق الاهتمام؟

يشير الدكتور دينيس رومانوف، أخصائي الأورام والعلاج الشعاعي، في برنامج تلفزيوني، إلى أن العلامات التي قد تشير إلى سرطان المعدة هي:-

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1- سرعة الشعور بالشبع. يبلغ متوسط وزن وجبة الطعام التي يتناولها الشخص 300-350 غرام.


2 - فقدان الشهية وتغير المذاق- تشير الدكتورة تاتيانا شابوفالينكو إلى أن "أحد الأعراض المميزة لإصابة المعدة هو رفض تناول المواد الغذائية الغنية بالبروتين مثل اللحم. لذلك في هذه الحالة يجب مراجعة الطبيب و الخضوع لعملية تنظير المعدة".


3 - ابيضاض اللسان (كمخة). يوضح الدكتور رومانوف هذه الحالة ويقول: "أعضاء الجهاز الهضمي مترابطة فيما بينها وتشكل جهازا موحدا، حيث أي تغير في عضو ما يؤثر بوضوح في مظهر أو وظيفة عضو آخر".


ويضيف، يتغير لون اللسان في حالة الإصابة بسرطان المعدة، لأنه يتغطى بطبقة بيضاء أو رمادية اللون، ويصبح سطحه أملس، وتظهر عليه بقع بيضاء اللون أو نتوءات. وعادة تترافق الإصابة بالسرطان في الجهاز الهضمي بفرط إفراز اللعاب.


4 - الإعياء - يقول رومانوف: "هذا من الأعراض المهمة جدا. لكن، إذا ذهب الشخص مثلا في إجازة واستراح وعاد إلى العمل، وبعد ثلاثة أيام بدأ يشعر بتدهور حالته الصحية مرة أخرى، فإن هذا لا يشير بالضرورة إلى الإصابة بالسرطان".


5 - فقدان الوزن دون مبرر- يشير رومانوف، إلى أن هذا من الأعراض الخطيرة وتشير إلى مرحلة متقدمة في المرض.


6 - الشعور بامتلاء الجزء العلوي من البطن- ينصح رومانوف بالخضوع لعملية تنظير المعدة سنويا بعد الخامسة والأربعين من العمر، وفي حالة اكتشاف بكتيريا ملوية بوابية (Helicobacter pylori)، يجب استئصالها.

 

 

روسيا اليوم

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