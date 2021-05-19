الأربعاء 19-05-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 19-05-2021 01:15 م

من بينها السرطان.. أعراض تميز بين 3 أمراض تصيب القولون

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الوكيل الاخباري - يصاب القولون بعدة أمراض بعضها شائع وبعضها الآخر أقل شيوعا، كما أنها تختلف في درجة خطورتها فيما بينها، وتعد المشكلة الأكثر شهرة في هذا الصدد هي القولون العصبي.

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وإلى جانب القولون العصبي هناك أيضاً القولون التقرحي والتهاب القولون وسرطان القولون، وفيما يلي أعراض كل مرض والتي يمكن من خلالها التمييز بينها:


* أعراض القولون العصبي النفسي:

- تشنجات وآلام في البطن.
- اضطراب يتمثل في الإسهال، أو الإمساك، أو الاثنين معاً بالتناوب.
- غازات في البطن وعدم شعور بالراحة، خاصة ليلاً.
- وجود المخاط في البراز.
- قد تشمل الأعراض توترا، وأحياناً نوبات هلع واكتئاب.


* أعراض التهاب القولون التقرحي:
- الإسهال المصحوب بالدم والصديد.
- ألم المستقيم.
- ألم البطن والتشنج.
- نزيف المستقيم ومرور الدم مع البراز.
- عدم القدرة على التبرز برغم الحاجة الملحة في التبرز.
- فقدان الوزن.
- الحمى.
- الإرهاق.
- حدوث مشكلة في النمو لدى الأطفال.


* أعراض سرطان القولون:
يصيب الأمعاء الغليظة (القولون) وهو آخر جزء من الجهاز الهضمي، ومعظم حالات سرطان القولون تبدأ بتجمعات صغيرة من الخلايا الحميدة غير السرطانية، ومع مرور الوقت بعض هذه التجمعات قد تصبح سرطاناً.
وتتضمن أعراض سرطان القولون العلامات والأعراض الآتية:
- تغير في عادة الأمعاء، متضمناً إسهال أو إمساك أو تغير في قوام البراز والذي قد يستمر لأكثر من أربعة أسابيع.
- نزيف من فتحة الشرج أو وجود دم في البراز.
- وجود ألم في البطن مستمر مثل التقلصات أو الغازات.
- شعور بأن الأمعاء ما زالت ممتلئة، ولم تفرغ بالشكل الكامل.
- تعب أو إرهاق.
- فقدان في الوزن غير مبرر.

 

سبوتنيك

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