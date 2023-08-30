الأربعاء 30-08-2023
الوكيل الاخباري

الأمن ينعى العريس الفناطسة بكلمات مؤثرة

وفاة فنان تركي شهير بشكل مفاجئ- صورة

بيان صادر عن المملكة العربية السعودية

بيان صادر عن وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

تفاصيل مفاجئة في قضية طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

تصريحات هامة صادرة عن ديوان الخدمة المدنية

هل تؤثر عدد ساعات نومك على الكوليسترول؟

وزيرة التنمية: العمل جار لاستحداث المزيد من المراكز النهارية الدامجة

تشكيلات اكاديمية في جامعة اليرموك – أسماء

توجيهات من رئيس الوزراء بشر الخصاونة

الأربعاء، 30-08-2023 07:06 م

من وجهك.. كيف تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

2023_8_30_16_52_50_582


الوكيل الاخباري- يجب فحص الوجه أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم.

أعراض ارتفاع ضغط الدم على الوجه

اضافة اعلان


1- تنميل الوجه
عندما يرتفع ضغط الدم، يحدث اضطراب في التروية الدموية الواصلة إلى الرأس، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في الوجه، الذي يعتبر مؤشرًا خطيرًا على اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية.

ويصبح تنميل الوجه علامة مؤكدة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كان مصحوبًا بالتعب والارتباك وألم الصدر ومشاكل الرؤية وعدم انتظام ضربات القلب وظهور دم في البول.

وارتفاع ضغط الدم ليس المرض الوحيد الذي يسبب تنميل الوجه، بل ينتج أيضًا عن:

- التهابات الجيوب الانفية

- الصداع.

- التوتر أو القلق.

- إصابة بالرأس.

- العدوى.

- تلف الأعصاب.

2- احمرار الوجه
يعتقد معظم الأشخاص أن احمرار الوجه يرتبط حدوثه فقط بالانفعال والتعرض للحرارة مرتفعة وممارسة التمارين الرياضية وتناول المشروبات الكحولية، لكنه يحدث أيضًا عند ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.

وإذا كان الإنسان يعاني من الصداع وضيق التنفس ونزيف الأنف وخفقان القلب مع احمرار الوجه، فهذا دليل قاطع على إصابته بارتفاع ضغط الدم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
2023_6_18_22_0_36_207

هل تؤثر عدد ساعات نومك على الكوليسترول؟

2023_8_30_17_37_58_188

لن تتوقعها.. أضرار عدم تنظيف الأسنان قبل النوم

64ef14314c59b779d94e3b2b

أمراض يمكن الإصابة بها في المدرسة

154075Image1-1180x677_d

علامات يمكن اكتشافها على القدمين تنذر بمرض خطير

45454

من أجل 'ليلة مريحة'.. أطعمة تساعد على النوم

6160166-839703599

الزنجبيل يساهم في محاربة مرض خطير

أخبار متعلقة
2023_8_28_20_52_53_677

للتخلص من ارتفاع ضغط الدم- 3 مشروبات تناولها يوميًا

64e74fed4236045657574e4b

ست علامات لفشل القلب قد لا تتوقعها!

2023_8_9_14_41_15_720

لماذا يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الطعام؟

2023_8_23_17_23_30_126

من يديك وقدميك- كيف تكتشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

2023_8_22_16_58_42_626

أعراض ارتفاع ضغط الدم.. 3 علامات تظهر على اليدين

اعراض-واسباب-انخفاض-ضغط-الدم-وعلاج-فوري-للحالة

أسباب انخفاض ضغط الدم وأعراضه