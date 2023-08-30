من وجهك.. كيف تكشف الإصابة بارتفاع ضغط الدم؟

الوكيل الاخباري- يجب فحص الوجه أمام المرآة يوميًا، لأن هناك علامات تحذيرية تظهر عليه، قد تدل على الإصابة ببعض الأمراض، مثل ارتفاع ضغط الدم.



أعراض ارتفاع ضغط الدم على الوجه

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1- تنميل الوجه

عندما يرتفع ضغط الدم، يحدث اضطراب في التروية الدموية الواصلة إلى الرأس، مما يؤدي إلى الشعور بتنميل في الوجه، الذي يعتبر مؤشرًا خطيرًا على اقتراب الإصابة بالسكتة الدماغية.



ويصبح تنميل الوجه علامة مؤكدة على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، إذا كان مصحوبًا بالتعب والارتباك وألم الصدر ومشاكل الرؤية وعدم انتظام ضربات القلب وظهور دم في البول.



وارتفاع ضغط الدم ليس المرض الوحيد الذي يسبب تنميل الوجه، بل ينتج أيضًا عن:



- التهابات الجيوب الانفية



- الصداع.



- التوتر أو القلق.



- إصابة بالرأس.



- العدوى.



- تلف الأعصاب.



2- احمرار الوجه

يعتقد معظم الأشخاص أن احمرار الوجه يرتبط حدوثه فقط بالانفعال والتعرض للحرارة مرتفعة وممارسة التمارين الرياضية وتناول المشروبات الكحولية، لكنه يحدث أيضًا عند ارتفاع ضغط الدم بشكل حاد.



وإذا كان الإنسان يعاني من الصداع وضيق التنفس ونزيف الأنف وخفقان القلب مع احمرار الوجه، فهذا دليل قاطع على إصابته بارتفاع ضغط الدم.