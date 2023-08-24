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الخميس، 24-08-2023 12:08 ص

لماذا يعاني البعض من ارتفاع ضغط الدم بعد تناول الطعام؟

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الوكيل الاخباري- يتأثر ضغط الدم بعد تناول الطعام بسبب توجه الدم إلى الجهاز الهضمي، مما يهدد بالكثير من المخاطر الصحية، لذا يجب على مرضى الضغط الانتباه إلى تلك المشكلة.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى مشاكل صحية مثل أمراض القلب والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم إلى إجراء تغييرات على نظامهم الغذائي.

كيف يؤثر تناول الطعام على ضغط الدم؟

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عند تناول الطعام يعيد الجسم توجيه الدم إلى الجهاز الهضمي للمساعدة في عملية الهضم، وهذا يسبب انخفاضًا مؤقتًا في ضغط الدم في أماكن أخرى من الجسم.

وللتعويض تنقبض الأوعية الدموية خارج الجهاز الهضمي، مما يتسبب في نبض القلب بشكل أسرع وقوة أكبر. وهذا يساعد في الحفاظ على ضغط دم صحي في جميع أنحاء الجسم.

يعاني بعض الأشخاص من انخفاض مستمر في ضغط الدم بعد تناول الطعام. يحدث هذا عندما لا تنقبض الأوعية الدموية خارج الجهاز الهضمي. يشير الأطباء إلى هذه الحالة على أنها انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، أو انخفاض ضغط الدم بعد تناول الطعام.

من الطبيعي أن يعاني الشخص المصاب بارتفاع ضغط الدم من انخفاض ضغط الدم بعد الأكل، وانخفاض ضغط الدم بعد الأكل يمكن أن يسبب مضاعفات مثل:

-إغماء.

-هبوط.

-غثيان.

-دوخة.

-خفة الرأس.

-اضطرابات بصرية.

كما أن الصيام لفترات طويلة يمكن أن يسبب انخفاضًا في ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، قد يزيد من خطر إصابة الشخص باختلال توازن الإلكتروليتات ونقص المغذيات.

من الطبيعي أن يحدث انخفاض في ضغط الدم بعد تناول الطعام، حتى لدى من يعاني من ارتفاع الضغط، ولكن يمكن لبعض الأطعمة أن تزيد من ضغط الدم مما يسبب مخاطر صحية على المدى الطويل.

أسباب ارتفاع الضغط بعد تناول الطعام
قد تتسبب بعض الأطعمة في رفع ضغط الدم خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، ومن أبرز تلك الأطعمة، ما يلي:

الأطعمة الغنية بالصوديوم
تحتوي معظم الأطعمة المصنعة والوجبات المعدة مسبقًا على كميات عالية من الملح أو الصوديوم. يتسبب الصوديوم في احتفاظ الجسم بالسوائل الزائدة، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

يجب على الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع ضغط الدم محاولة الحد من تناول الصوديوم، وتجنب الأطعمة التالية التي تميل إلى أن تكون عالية في الصوديوم:

-الوجبات الجاهزة.

-الخضار واللحوم المعلبة.

-رقائق البطاطس.

-المخللات والصلصات.

-الدهون المشبعة.

 




 

 


 

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