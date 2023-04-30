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الأحد، 30-04-2023 04:25 م

نتائجه فعالة.. ماذا يفعل الشوفان لمرضى السكري؟

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الوكيل الإخباري- الشوفان من الأطعمة التي يعتاد الأشخاص على تناولها بهدف فقدان الوزن مع ضبط مستويات السكر بالدم، ولكن يتطلب ذلك استشارة الطبيب المختص قبل البدء في تناوله بكميات كبيرة.

نستعرض في التقرير التالي كل ما يتعلق بتناول الشوفان لمرضى السكري، وفقًا لما ذكره موقع "Healthline".

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يحتوي كوب الشوفان على حوالي 30 جرامًا من الكربوهيدرات، مما يجعله جيد لمرضى السكر، بالإضافة إلى ذلك فهو غني بالألياف والعناصر الغذائية الأخرى، ومنخفض الدهون والسكر لذلك فهو يحافظ على مستويات السكر في الدم.


فوائد الشوفان لمرضى السكر


قد يقدم الشوفان العديد من الفوائد الصحية لمرضى السكر من بينها:
- تجنب زيادة مستويات السكر في الدم أكثر من اللازم.


- فقدان الوزن، لأنه يحتوي على كمية أقل من السكر والدهون وغني بالألياف والبروتين.
- خفض مستويات الكوليسترول الكلية ومن ثم تقليل أمراض القلب.
- زيادة الشعور بالشبع لفترة طويلة.
- تحسين طاقة الجسم بشكل كبير.
- تنظيم عملية الهضم.
- تقليل جرعات الأنسولين التي يتم تناولها.


أضرار الشوفان لمرضى السكر
يمكن أن يتسبب الشوفان في ظهور نتائج عكسية وارتفاع مستويات السكر بالدم وذلك نتيجة:


- اختبار نوع شوفان سريع الذوبان.
- تناول الشوفان مع السكر المضاف.
- الإفراط في تناول الشوفان.
- إضافة السكر أو العسل أو الفواكه المجففة.


كيفية تحضير الشوفان لمرضى السكر
هناك أكثر من طريقة صحية لتناول الشوفان بأمان لمرضى السكري من بينها:
- الشوفان مع الزبادي اليوناني.
- وضع القرفة على الشوفان والزبادي.
- إضافة الشوفان إلى الحليب، ويفضل أن يكون خالي الدسم.

 

الكونسلتو الطبي

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