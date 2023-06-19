طريقة في تناول الفاكهة تسبب مرض خطير

الوكيل الإخباري - حذر فلاديمير نيرونوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من أن تناول الفواكه والخضروات غير المغسولة يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد А.



ويشير الأخصائي إلى أن الكثيرين يحاولون تذوق الفواكه والثمار عند شرائها من السوق، لاعتقادهم أن حبة واحدة من الكرز مثلا لن تسبب أي مشكلة. ولكن هذا اعتقاد خاطئ تماما.

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ووفقا له، عندما يعرض البائع على المشتري تذوق الفاكهة أو الثمار التي يرغب بشرائها، عليه التفكير مليا قبل أن يفعل ذلك، لأن هذا قد يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الكبد А. وعلاج هذا الالتهاب الفيروسي أمر صعب جدا. لأن هذا الفيروس لا يموت حتى عند الغليان ولا يتأثر بالكلور، وينتقل عبر المنتجات غير المغسولة.



وتستمر فترة حضانة المرض 2 - 4 أسابيع، بعدها يشعر المصاب بالغثيان والتقيؤ، وألم في المراق الأيمن. وعند النظر في عيون الشخص المصاب، فسترى أن بياض العين يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر، ونفس الشيء يلاحظ في الجلد.



ويشير الأخصائي إلى أن هذا المرض منتشر في الدول الدافئة مثل تايلاند والهند وتركيا والمكسيك ومصر. لذلك ينصح بالتلقيح ضد هذا الفيروس قبل السفر إلى هذه البلدان (وخاصة السياح) وتناول الفواكه مقشرة وشرب الماء من دون ثلج.

روسيا اليوم