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الخميس، 15-06-2023 09:40 ص

طبيبة تنصح بالإكثار من شرب الماء في الطقس الحار

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الوكيل الإخباري- تنصح الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ أخصائية أمراض الجهاز الهضمي بزيادة شرب الماء في الطقس الحار إلى 70-80 مليلتر لكل كيلوغرام من وزن الجسم وحتى إلى 100 مليلتر.

وتؤكد الأخصائية، على أن الإنسان عندما يفقد 2% من السوائل يشعر بالعطش، وعندما يفقد 5% يبدأ جفاف الجسم. وأهم علامات جفاف الجسم هي جفاف الفم وعدم إفراز اللعاب وشحوب الجلد والضعف العام وسوء الحالة الصحية.

وتقول: "في حالة جفاف الجسم يصبح البول أكثر تركيزاً ولونه أصفر داكن. يزداد خطر الإصابة بالجفاف في الطقس الحار لأن الجسم يفقد السوائل بسرعة، ولهذا السبب يجب تعويض النقص في الوقت المناسب، ومن الأفضل لإرواء العطش، شرب الماء النظيف العادي في درجة حرارة الغرفة".

وتشير كاشوخ، إلى أنه وفقاً للمعايير التقليدية يجب شرب 30-40 مليلتر من الماء لكل كيلوغرام من وزن الجسم في اليوم.

وتوصي بزيادة استهلاك الماء في الطقس الحار إلى 70- 80 مليلتر لكل 1 كغم، وحتى 100 مليلتر إذا كان الشخص يمارس نشاطاً بدنياً. بالطبع يجب تذكر هذه التوصيات، ولكن إذا كان الشخص لا يشعر بالعطش فلا داعي لشرب كمية الماء المذكورة".

ووفقاً لها يمكن في الطقس الحار شرب المياه المعدنية، حيث تساعد على تعويض نقص المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والكلور بسبب التعرق.

وتضيف: "يمكن لإرواء العطش أيضاً تناول العصائر الطازجة المخففة بالماء، وكذلك منقوع الفواكه والشاي الأخضر".

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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