نصائح ذهبية لتخفيف حكة الجلد

الوكيل الإخباري - قالت غرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية، إنه يمكن تخفيف حكة الجلد من خلال وضع كمادات باردة على المواضع المصابة بالحكة.



وأضافت الغرفة أنه يمكن تخفيف حكة الجلد أيضاً بواسطة بعض الأدوية المتوفرة، من دون وصفة طبية مثل الكريمات المحتوية على اليوريا أو الكافور أو المنثول.

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كما أن مضادات الحساسية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل "السيتريزين" أو "اللوراتادين" أو "ديسلوراتادين" يمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الحكة.



ونظراً لأن الجفاف يعد سبباً محتملاً لحكة الجلد، فإنه ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريمات تحتوي على مواد مرطبة مثل الألو فيرا و وديكسبانثينول.



وفي حال استمرار حكة الجلد على مدار فترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، والذي قد يرجع إلى الحساسية والصدفية والإكزيما وأمراض الكلى والكبد واضطرابات الأيض وأمراض الدم والجهاز الليمفاوي.

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