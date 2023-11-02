الخميس 02-11-2023
الوكيل الاخباري

التربية تنشر جدول امتحانات تكميلية التوجيهي

البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة

الجيش الإسرائيلي: قوات لواء الإمام الحسين الإيرانية تصل جنوب لبنان

وزير الخارجية يؤكد لنظيره الصيني ضرورة وقف جرائم الحرب في غزة

الدفاع المدني في غزة: 15 شهيدا بسبب استهداف الاحتلال لمخيم البريج وأعداد كبيرة في عداد المفقودين

إعادة خدمة تفعيل الهوية الرقمية

تقرير عالمي: حرب غزة تهدد اقتصاد العالم

التربية: بدء امتحانات تكميلية التوجيهي في 28 كانون الأول المقبل

وصول طائرة أردنية إلى عمّان على متنها أردنيون تم اجلاؤهم من قطاع غزة

البحرين.. مجلس النواب يؤكد مغادرة سفير إسرائيل ووقف العلاقات الاقتصادية معها

عاجل

الدفاع المدني في غزة: 15 شهيدا بسبب استهداف الاحتلال لمخيم البريج وأعداد كبيرة في عداد المفقودين

الخميس، 02-11-2023 04:30 م

نصائح ذهبية لتخفيف حكة الجلد

tbl_articles_article_14441_124962f61d7-b6ca-4d05-bc36-aceb6cf7244d


الوكيل الإخباري - قالت غرفة الصيادلة في ولاية هيسن الألمانية، إنه يمكن تخفيف حكة الجلد من خلال وضع كمادات باردة على المواضع المصابة بالحكة.

وأضافت الغرفة أنه يمكن تخفيف حكة الجلد أيضاً بواسطة بعض الأدوية المتوفرة، من دون وصفة طبية مثل الكريمات المحتوية على اليوريا أو الكافور أو المنثول.

اضافة اعلان


كما أن مضادات الحساسية، التي تحتوي على مواد فعالة مثل "السيتريزين" أو "اللوراتادين" أو "ديسلوراتادين" يمكن أن تساعد أيضاً في تخفيف الحكة.


ونظراً لأن الجفاف يعد سبباً محتملاً لحكة الجلد، فإنه ينبغي بعد الاستحمام استعمال كريمات تحتوي على مواد مرطبة مثل الألو فيرا و وديكسبانثينول.


وفي حال استمرار حكة الجلد على مدار فترة طويلة، فإنه ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراءها، والذي قد يرجع إلى الحساسية والصدفية والإكزيما وأمراض الكلى والكبد واضطرابات الأيض وأمراض الدم والجهاز الليمفاوي.

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tbl_articles_article_34418_344a7b6c6c8-5214-4623-a609-cd8b4a8a5d3d

هل يمكن تخسيس أجزاء معينة من الجسم؟

59b5f349bc682

دراسة: نشاط بدني يمكن أن يضيف 12 عاماً إلى عمرك

202311121299568EM

خبيرة لياقة تسعينية تكشف أسرار الشباب الدائم

img

أفلام الرعب تعزز الشعور بالسعادة وتحمل الألم

4-4-2023_10_27_41_GomhuriaOnline_441680596861

أطعمة ومشروبات تؤثر على فاعلية الأدوية

2022_7_17_18_8_44_286

أسرع طريقة لعلاج ألم الظهر في أقل من ساعة