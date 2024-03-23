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السبت، 23-03-2024 10:45 ص

نصائح ذهبية للتخلص من الإرهاق في نهار رمضان

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الوكيل الإخباري - قدمت دراسة منشورة عبر موقع "Doctissimo" بعض النصائح المهمة للتخفيف من الشعور بالإرهاق والتعب في هذا الشهر، وأكد علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد صحة هذه النصائح.

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نصائح للتغلب على الشعور بالتعب في نهار رمضان
من أجل الشعور بنشاط أكبر يوميًا، يكشف علماء جامعة هارفارد عن 4 نصائح مفيدة وصحية للتغلب على الإرهاق والتعب، وهي:
1- ممارسة الرياضة بانتظام
يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين النوم، ويعاني العديد من الأشخاص المتعبين من اضطرابات النوم.
لذا، ينصح بممارسة الرياضة، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا وممارسة نشاط بدني مكثف مرتين في الأسبوع.


2- اتباع نظام غذائي متوازن
يمكن أن يؤثر محتوى طعامك على مستوى التعب. لذا، يوصي الباحثون في جامعة هارفارد باتباع نظام غذائي يحتوي بشكل رئيسي على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وذلك لتجنب "ذروة التعب" الناجمة عن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.
ويجب الانتباه إلى أن الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة يمكن أن تزيد من الشعور بالتعب.
وبالمقابل، من الأفضل التركيز على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والأسماك والبيض والأطعمة النشوية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والأطعمة الفائقة مثل السبيرولينا وبذور الشيا والكركم والرمان.


3- تجنب الجفاف
الجفاف يمكن أن يسبب التعب، لذا يجب أن تتجنب قلة شرب الماء خلال النهار.
وينصح باتباع التوصيات الرسمية وشرب كمية كافية من الماء يوميًا، والتي تُقدر بحوالي 1.5 لتر.


4- تعلم إدارة التوتر بشكل أفضل
الإجهاد يمكن أن يسبب التعب والإرهاق، لذا، يوصي خبراء جامعة هارفارد بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والسبيرولينا والتأمل وتماسك القلب، حسب الرغبة.
وتعتبر هذه الطرق فعالة جدًا في تنظيم المشاعر وتجنب التعب الناجم عن الإجهاد.
ومن المهم أخذ هذه النصائح بعين الاعتبار خلال شهر رمضان وفي الحياة اليومية بشكل عام، للتقليل من الإرهاق والتعب والشعور بنشاط أكبر.

 

الكونسلتو 

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