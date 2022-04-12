نصائح ذهبية لنظام غذائي صحي للأطفال في رمضان

الوكيل الإخباري - نصائح ذهبية، يجب أن يكون غذاء الأطفال في رمضان مثالياً قدر الإمكان لتعويض ما يفقدونهم أثناء ساعات الصيام، لكي تكون صحتهم على خير ما يرام، وليتم صيامهم دون تعرضهم لأي مخاطر صحية.

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نصائح ذهبية

ليكون غذاء الأطفال صحياً ومثالياً في رمضان، نقدم في ما يلي نصائح ذهبية للأمهات من خبير التغذية معتز الشريف:

1 - أكد الشريف على ضرورة إستشارة طبيب الأطفال قبل بدء صوم الطفل، للتأكد من سلامته، ومن أنه لائق طبياً للصيام.

2 - يجب أن لا يتم تأخير وجبة الإفطار حتى لا تنهار قوة الطفل الصائم، وكي لا تتأثر صحته سلباً بذلك.

3 - يجب أن تحتوي وجبة الإفطار على البروتين والكربوهيدات والألياف والسكريات الطبيعية.

4 - يجب أن يبدأ الطفل بتناول التمر والحليب بواقع ٢ حبة تمر مع كوب الحليب.

5 - يجب استبدال الحلويات كلها بالفاكهة الطازجة اللذيذة، وذلك لإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة والفيتامينات الضرورية له.

6 - يجب تناول الطفل للعصائر الطازجة بدلاً من العصائر المحلاة، للحصول على فوائد العصائر الطبيعية الطازجة، وتجنب سلبيات تناول العصائر المحفوظة المحلاة.

7 - يجب الإمتناع عن الأطعمة المقالي قدر الإمكان حتى لا يعتاد الطفل على التخمة وتناول كميات كبيرة من الدهون.، وهنا يمكن استبدال القلي بالشوي و وضع الأطعمة داخل الفرن.

8 - يجب الحرص على أن يتناول الطفل فيما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يومياً منذ بدء موعد الإفطار وحتى موعد السحور.

9 - يجب أن تحتوي وجبة السحور على أكلات مغذية للطفل مثل: البيض المسلوق و التمر و الحليب و الموز و والأفوكادو و الفول والخبز والحبوب الكاملة.

10 - يجب تأخير وجبة السحور.

11 - يجب تجنب تناول الحلويات المصنعة والوجبات السريعة والأطعمة المقلية والمملحة في وجبة السحور لكي لا يتأذى الطفل بسببها أثناء ساعات النهار.

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