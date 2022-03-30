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الأربعاء، 30-03-2022 03:37 م

ما هو داء السيلياك عند الأطفال؟

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الوكيل الإخباري - قال المركز الاتحادي للتغذية إن داء السيلياك مرض مناعي ذاتي يهاجم الأمعاء الدقيقة، وغالباً ما يبدأ بين 6 أشهر و عامين من العمر.


وأوضح أن الإصابة به نتيجة لفرط استجابة جهاز المناعة لبروتين "الغلوتين" في الحبوب مثل القمح، والشعير، والجاودار.


وتتمثل الأعراض في متاعب الجهاز الهضمي مثل الإسهال وآلام البطن والانتفاخ والإرهاق والغثيان والقيء،  والتهاب الجلد المصحوب باحمرار وتورم وحكة.


وأضاف المركز أنه قد تترتب عليه عواقب وخيمة مثل نقص الوزن، وفقر الدم الناجم عن نقص الحديد، وهشاشة العظام الناجمة عن نقص الكالسيوم وفيتامين "د". وفي أسوأ الحالات قد يصاب الطفل بسرطان الأمعاء.


وأوضح المركز أن العلاج الفعال الوحيد هو اتباع نظام غذائي خالٍ من الغلوتين مدى الحياة.

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