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الأربعاء، 02-03-2022 02:57 م

نصائح لحماية بكتيريا الأمعاء

بكتيريا-الأمعاء


الوكيل الإخباري - قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بكتيريا الأمعاء المفيدة، تلعب دوراً كبيراً في الصحة بشكل عام، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة للتصدي لمسببات المرض، وتنشيط الهضم، وإنتاج الفيتامينات.

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وأوضحت الجمعية أنه يمكن الحفاظ على سلامة بكتيريا الأمعاء المعروفة أيضاً بـ"فلورا الأمعاء" بالتغذية الصحية بالأطعمة المحتوية على حمض اللاكتيك مثل منتجات الألبان من اللبن، والزبادي، والكفير ومخلل الملفوف، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات مثل الخرشوف، ورقائق الشوفان، وبذور الكتان.


وللتفاح أهمية أيضاً لاحتوائه على مادة البكتين، التي تزيد أعداد بكتيريا الأمعاء. وللاستفادة من التفاح يجب تناوله بقشرته التي تضم مادة البكتين فيها.


وتعتبر الخميرة مهمة أيضاً لصحة الأمعاء، إذ تعد من "المعززات الحيوية" "البروبيوتيك"، التي  تحارب الفطريات التي يمكن أن تسبب المرض، وتساعد على نمو الفطريات التي تنشط الأمعاء.

 

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