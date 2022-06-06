نصائح للتعافي السريع بعد العمليات الجراحية

الوكيل الإخباري - العمليات الجراحية واحدة من أبرز العلاجات لكثير من الحالات الصحية والأمراض، يلجأ الأطباء إلى إجرائها للمرضى بعد مراحل علاجية أخرى مثل الأدوية وغيرها. وتختلف العمليات الجراحية في أماكنها وطرق تنفيذها، إلا أنها في الغالب تكون شقوقاً في الجلد يصل بها الأطباء إلى العضو المصاب وموضع الخطر.





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النصائح التي تساعد على التعافي السريع بعد العمليات الجراحية، هي نصائح حول أنواع الأغذية ومقدار الحركة والراحة، والتعليمات الطبية المتبعة، وبالتفصيل نتعرف عليها كما وردت في موقع "verywellhealth" وهي:





1- أولاً والأهم يجب اتباع نصائح الطبيب بعد العميات الجراحية، وتطبيقها بشكل جيد، ومراقبة أية أعراض غير معتادة، ومراجعة الطبيب دورياً، وتناول الأدوية بانتظام وفق التعليمات.

2- ما من عملية جراحية إلا ويحتاج المريض بعدها إلى الراحة الكافية والنوم الجيد، ليتمكن الجسم من استعادة نشاطه.

3- مقدار الحركة وحمل الأشياء عادة ما يحددها الطبيب، حسب نوع العملية المجراة، ومكان إجرائها.

4- شرب السوائل من أهم الأمور التي يجب الحرص عليها، فالماء يسرع الشفاء ويعزز حركة الدورة الدموية، ويحسن عمل أجهزة الجسم بعد العمليات الجراحية.

5- التغذية الجيدة لها دور رئيسي وفعال في الشفاء بعد العمليات الجراحية، ومن المهم التركيز على الأغذية الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي والحديد، ولكن طريقة ومقدار الوجبات يحددها الطبيب.

6- بعض العمليات الجراحية، قد تحدث تغيراً في حركة الجسم، أو في شكله، لذلك التركيز على الصحة النفسية مهم في هذه الحالة.

7- بعض العمليات الجراحية تتطلب إجراء علاجات طبيعية بعدها، لإعادة استعادة الحركة الطبيبة لأطراف الجسم، وهنا يجب على المريض عدم التهاون بها، والالتزام بتطبيقها.

8- بعض المرضى يحتاجون إلى أدوات وأجهزة مساعدة خلال فترة الشفاء، فيجب سؤال الطبيب عن نوعيتها وطريقة استخدامها.

9- من المهم أن يكون هنالك مكان مريح مخصص للمريض ليبقى فيه خلال فترة الشفاء بعد العمليات الجراحية، ويُنصح بعدم ترك المريض بمفرده، خاصة بعد الجراحات الكبيرة.

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