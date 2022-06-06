الإثنين 06-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السير تتعامل مع حافلة عالقة على مسرب جسر النشا في عمان

وزارة التنمية تصدر تقريرها لشهر أيار الماضي

الحاج توفيق يطالب بتأجيل القروض 3 أشهر لتنشيط الحركة التجارية

حماية المستهلك: أسعار الدجاج في الأردن أعلى من تركيا والسعودية ومصر

الخصاونة: لدينا بنى تحتية تقترب من مثيلاتها في الدول المتقدمة

المطاعم: رفعنا للصناعة والتجارة قائمة بأسعار معدلة لبعض الوجبات السريعة

سماع دوي انفجار قوي يهز بيروت

الهند تحاول إحتواء غضب عارم من تصريحات مسيئة للإسلام

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

الصناعة والتجارة تتابع ملاحظات بقيام بعض المطاحن بالمتاجرة بالأعلاف والطحين

الإثنين، 06-06-2022 12:47 م

نصائح للتعافي السريع بعد العمليات الجراحية

ما-بعد-العمليات-الجراحية-لمريض-السكري-أهم-النصائح-والمحاذير


الوكيل الإخباري - العمليات الجراحية واحدة من أبرز العلاجات لكثير من الحالات الصحية والأمراض، يلجأ الأطباء إلى إجرائها للمرضى بعد مراحل علاجية أخرى مثل الأدوية وغيرها. وتختلف العمليات الجراحية في أماكنها وطرق تنفيذها، إلا أنها في الغالب تكون شقوقاً في الجلد يصل بها الأطباء إلى العضو المصاب وموضع الخطر.

اضافة اعلان

النصائح التي تساعد على التعافي السريع بعد العمليات الجراحية، هي نصائح حول أنواع الأغذية ومقدار الحركة والراحة، والتعليمات الطبية المتبعة، وبالتفصيل نتعرف عليها كما وردت في موقع "verywellhealth" وهي:

1- أولاً والأهم يجب اتباع نصائح الطبيب بعد العميات الجراحية، وتطبيقها بشكل جيد، ومراقبة أية أعراض غير معتادة، ومراجعة الطبيب دورياً، وتناول الأدوية بانتظام وفق التعليمات.
2- ما من عملية جراحية إلا ويحتاج المريض بعدها إلى الراحة الكافية والنوم الجيد، ليتمكن الجسم من استعادة نشاطه.
3- مقدار الحركة وحمل الأشياء عادة ما يحددها الطبيب، حسب نوع العملية المجراة، ومكان إجرائها.
4- شرب السوائل من أهم الأمور التي يجب الحرص عليها، فالماء يسرع الشفاء ويعزز حركة الدورة الدموية، ويحسن عمل أجهزة الجسم بعد العمليات الجراحية.
5- التغذية الجيدة لها دور رئيسي وفعال في الشفاء بعد العمليات الجراحية، ومن المهم التركيز على الأغذية الغنية بالبروتين ومضادات الأكسدة وفيتامين سي والحديد، ولكن طريقة ومقدار الوجبات يحددها الطبيب.
6- بعض العمليات الجراحية، قد تحدث تغيراً في حركة الجسم، أو في شكله، لذلك التركيز على الصحة النفسية مهم في هذه الحالة.
7- بعض العمليات الجراحية تتطلب إجراء علاجات طبيعية بعدها، لإعادة استعادة الحركة الطبيبة لأطراف الجسم، وهنا يجب على المريض عدم التهاون بها، والالتزام بتطبيقها.
8- بعض المرضى يحتاجون إلى أدوات وأجهزة مساعدة خلال فترة الشفاء، فيجب سؤال الطبيب عن نوعيتها وطريقة استخدامها.
9- من المهم أن يكون هنالك مكان مريح مخصص للمريض ليبقى فيه خلال فترة الشفاء بعد العمليات الجراحية، ويُنصح بعدم ترك المريض بمفرده، خاصة بعد الجراحات الكبيرة.

 

هي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
تساقك-الشعر-1613803990

خبير صحي يكشف عن أدوية تؤدي إلى تساقط الشعر

فوائد-الشمندر

فوائد تناول الشمندر الأحمر للمرأة الحامل

الرضاعة-الصناعية

نصائح هامة للأمهات لتعزيز استفادة الرضيع من فوائد الحليب الصناعي

rjym_fsyl_ldm_a

إليك أفضل نظام غذائي مناسب لفصيلة الدم A+

dark cho

فوائد الشوكولاتة الداكنة

تمارين-خشونة-الركبة

أهمية التمارين الرياضية لعلاج آلام خشونة الركبة

أخبار متعلقة
5781a2d4-199e-4618-a1b1-4d61e15f9d3f

سلوكيات غذائية مضرة بالصحة.. عليك تجنبها

Fotolia_39343678_Subscription_Monthly_M

أضرار الإفراط في تناول زبدة الفول السوداني