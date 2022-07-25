نصائح للحامل بتوام

الوكيل الإخباري - كل امرأة تريد حملاً خالياً من المخاطر، وطفلاً سليماً، لكن لا يمكن السيطرة على مخاوف تلك الأشهر التسعة بأي شكل من الأشكال، خاصة إذا كنتِ حاملاً بتوأم.

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الحمل بتوأم نعمة مزدوجة، لكن يجب أن تدركي أنه سيكون بلا شك مختلفاً عن الحمل بطفل واحد، وقد يحمل الكثير من المخاوف والقلق، لكن يمكنكِ أن تعبري الـ9 أشهر بسلام، مع مجموعة من النصائح التي سنعرفكِ عليها خلال السطور التالية، تابعي القراءة معنا.





في ما يلي، 9 أشياء يجب عليك فعلها؛ إذا كنت حاملاً بتوأم:



1 . أكل صحي فقط

التغذية السليمة هي الجانب الأكثر أهمية في رعاية الحمل المزدوج، ويجب أن تستهلك المرأة الحامل بشكل مثالي جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية، كما أنها تحتاج إلى شرب كمية كافية من الماء طوال اليوم، ولا تفكر حتى في الانخراط في العادات غير الصحية، مثل: التدخين أو تناول الوجبات السريعة.



2 . فهم المخاطر

يكون خطر الولادة المبكرة أو الولادة القيصرية أعلى في حالة التوائم، وهذا هو السبب في أن النساء اللواتي لديهن توأم يوضعن في فئة عالية الخطورة. كل ما عليكِ فعله، هو أن تكوني أكثر حرصاً عند مقارنتك بالأمهات اللاتي حملن مرة واحدة، وسيكون طبيبكِ قادراً على تقديم النصح لك بشأن هذا.



3 . لا تقلقي بشأن زيادة الوزن

تأكدي من تناول ما يكفي من الطعام المغذي لتلبية السعرات الحرارية اللازمة، ولا تشعري بالتوتر بسبب زيادة وزنكِ، فقد تخسرينه بعد الولادة.



4 . نظام دعم

يأتي التوائم مع الكثير من عدم الاستقرار الجسدي والعاطفي والعقلي، لذلك تحتاجين إلى الدعم الكامل من زوجكِ وعائلتكِ وأصدقائكِ، فلا تترددي في طلب المساعدة خلال الأشهر الأولى بعد الولادة.



5 . خذي قسطاً من الراحة

إنجاب توأم مرهق عاطفياً وجسدياً. تذكري أن تحصلي على قسط وافر من الراحة، والبقاء إيجابية وخالية من التوتر على مدار فترة الحمل، حتى تحصلي على طفلين بصحة جيدة.



6 . البقاء نشطة

إن ممارسة اليوغا أو التمارين العامة، يومياً، ستساعدك على تجنب آلام المفاصل والظهر، لكن تذكري أن تمارسي الرياضة فقط باعتدال، وبعد توجيهات الطبيب.



7 . أوضاع النوم

أفضل وضع للنوم في الحمل بتوأم هو على جانبكِ، لأنه يساعد في زيادة تدفق الدم إلى قلبكِ، وهو أمر ضروري للتوأم.



8 . البحث المستمر

اكتساب المعرفة، من خلال البحث عن معلومات حول ولادة التوائم سيكون منقذكِ، لكن تأكدي من مصداقية مصادركِ، وليس مجرد شيء تجدينه على الإنترنت، وسيتمكن طبيبكِ من تزويدك بمواد للقراءة حول هذا الموضوع، كما سيساعدكِ الحصول على المعلومات على الشعور بالاستعداد، ويقلل قلقكِ.



9 . استعدي مسبقاً

حوالي 60% من النساء يلدن قبل 37 أسبوعاً، لذا يجب أن تكوني مستعدة لمثل هذه المواقف مقدماً، بكافة التجهيزات التي تحتاجينها ليوم استقبال طفليكِ.

زهرة الخليج

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