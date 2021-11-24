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الأربعاء، 24-11-2021 04:24 م

نصائح للحد من جفاف البشرة في الشتاء

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الوكيل الإخباري - مع انطلاق موسم الشتاء تبدأ مشاكل الجلد في التراكم، ومع انخفاض درجة حرارة الهواء تنخفض أيضاً مستويات الرطوبة؛ مما يجعل من الصعب على البشرة البقاء رطبة؛ لذلك تُصبح بشرتكِ  جافة، متقشرة، وقابلة للحكة، وإذا كنتِ تعانين الأكزيما أو الوردية، فقد يؤدي قدوم الشتاء إلى تفاقم هذه الحالات أيضاً.

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ومع ذلك، لا داعي للقلق؛ لأنّه مع تغيير المواسم يمكنكِ إيجاد الحل المناسب في خزانة مطبخكِ؛ لذا بدلاً من إنفاق أموال طائلة على كريمات ومرطبات الوجه واليدين باهظة الثمن، من الأفضل اتباع الطرق الطبيعية. 


نعرفك إلى العلاجات الطبيعية التي ينصح بها خبراء البشرة لوقف جفاف البشرة هذا الشتاء :


  الكركم
لا يضيف الكركم اللون والنكهة فقط إلى أطباقنا المفضلة، ولكنّه يفعل أكثر من ذلك بكثير؛ ووفقاً للخبراء فإن الكركم يحتوي على مركب الكركمين النشط الذي يحتوي على خصائص  مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، تُساعد في تحييد الجذور الحرة؛ مما يُساعد في علاج البشرة الجافة.
وللتطبيق الموضعي على الوجه، اخلطي العسل والحليب والكركم، وضعي هذا المزيج على الوجه مرة واحدة في الأسبوع؛ فهو مفيد للغاية للبشرة في تقليل الندوب غير المتكافئة وحَبّ  الشباب.


استخدام غسول الجسم الطبيعي
يُؤدي التعرُّض للطقس البارد إلى جفاف الجلد وتقشره؛ لذلك، أنتِ بحاجة إلى مُرطِّب للجسم لمكافحة الجفاف. وهنا يقترح الخبراء استخدام غسول الجسم الطبيعي الذي يحتوي على مزيج من زبدة الشيا وزيت جوز الهند وزيت اللوز وجل الصبار وشمع العسل. كل ما عليكِ فعله هو وضع الغسول على الفور بعد الاستحمام وبشكل متكرر، إذا كانت بشرتكِ جافة للغاية.


استخدام الزيت قبل الاستحمام في الصباح
تنتج البشرة الزيت بشكل طبيعي، مما يُساعد على حماية البشرة من فقدان الرطوبة، ولكن العوامل الجوية تقوم بإزالة الزيوت الطبيعية من البشرة، وهنا يأتي دور استخدام الزيت في استعادة  لمعان البشرة وحاجز ترطيبها الواقي. 
قد يكون زيت جوز الهند أو الزيتون أو زيت الخروع علاجات طبيعية جيدة للبشرة الجافة؛ طالما أنكِ لا تعانين حَبّ الشباب.


تناول الأطعمة الشتوية الصديقة للجلد
يُمكن أن يُساعد تناول المواد الغذائية والترطيب الجيد في حماية البشرة خلال أشهر الشتاء الباردة، وهنا ينصح الخبراء بتناول الخضراوات الخضراء والفاكهة الموسمية والمكسرات  والتوت.


شرب الماء الساخن
 يقول الخبراء إنَّ شرب الماء الساخن أو الفاتر يُحسِّن الدورة الدموية، ويُغذِّي البشرة لجعلها ناعمة ومشرقة ويُقوِّي الشعر ويُحسِّن ملمسه ويُسرِّع نمو الشعر.

 

المصدر - زهرة الخليج 

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