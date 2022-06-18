نصائح لمرضى القولون العصبي

الوكيل الإخباري - القولون العصبي هو مشكلة شائعة يعاني فيها المرضى من مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز الهضمي، تعد آلام البطن والانتفاخ من أشهر الأعراض المميزة لهذه المشكلة، وفي كثير من الأحيان يكون لدى المرضى حركة أمعاء طبيعية في بعض الأوقات، وحركات غير طبيعية في أوقات أخرى.

اضافة اعلان

إلى جانب التعرف على الأطعمة التي يمكنك أن تتناولها، والأطعمة التي ينبغي أن تتجنبها، هناك بعض النصائح الغذائية البسيطة التي تساعدك على التأقلم مع القولون، من ضمنها:

- الإكثار من شرب الماء والسوائل.

- الاعتماد على وجبات متكررة، مع تقليل حجم الوجبة.

- الحرص على مضغ الطعام جيداً وببطء.

- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

- الابتعاد عن مصادر الضغط العصبي.

- الاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة القولون، ومن أشهرها النعناع.

- الاحتفاظ بمفكرة صغيرة، وتسجيل جميع الأطعمة التي سببت لك الأعراض؛ حتى تتجنب تناولها مرة أخرى.



يحتاج مرضى القولون العصبي إلى التعرف على الأطعمة التي تساهم في تفاقم الأعراض لديهم؛ لأن ذلك هو الجانب الأهم في خطة العلاج، وهناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في تقديم جدول رجيم للقولون يساعدهم على تناول وجبات يومية تخفف أعراض القولون، وتجنبهم تكرارها.

بابونج

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة