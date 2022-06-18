السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

تخريج دورة المتطلبات العامة للمختبرات الطبية

نقابة الألبسة: لا رفع على الأسعار خلال عيد الأضحى

إخماد 92 حريقاً في المملكة خلال 24 ساعة

ضبط مركبة شحن محملة بـ34 راكباً في الصندوق الخلفي

مصدر: الأردن جاهز لتمرير الغاز المصري المُصدر إلى لبنان من اراضيه

صندوق المعونة يُحدد موعد بدء صرف الدعم الحكومي الإضافي للمنتفعين - تفاصيل

نقابة المطاعم تطالب برفع أسعار الوجبات الشعبية 20 قرشاً

الأردن يشارك بالقمة العالمية للنقل الجوي بالدوحة غدا

مالية النواب تستهجن تهرب الحكومة وتطالب بزيادة الأجور

الدوريات الخارجية: تسهيلات لسكان المريغة رغم تحويلات الصحراوي

السبت، 18-06-2022 01:01 م

نصائح لمرضى القولون العصبي

tbl_articles_article_26303_248488cb75c-97c8-4ac6-b533-db18723e499b


الوكيل الإخباري - القولون العصبي هو مشكلة شائعة يعاني فيها المرضى من مجموعة من الاضطرابات التي تؤثر على الجهاز الهضمي، تعد آلام البطن والانتفاخ من أشهر الأعراض المميزة لهذه المشكلة، وفي كثير من الأحيان يكون لدى المرضى حركة أمعاء طبيعية في بعض الأوقات، وحركات غير طبيعية في أوقات أخرى. 

اضافة اعلان

 

إلى جانب التعرف على الأطعمة التي يمكنك أن تتناولها، والأطعمة التي ينبغي أن تتجنبها، هناك بعض النصائح الغذائية البسيطة التي تساعدك على التأقلم مع القولون، من ضمنها:

 

- الإكثار من شرب الماء والسوائل.
- الاعتماد على وجبات متكررة، مع تقليل حجم الوجبة.
- الحرص على مضغ الطعام جيداً وببطء.
- ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.
- الابتعاد عن مصادر الضغط العصبي.
- الاعتماد على بعض الأعشاب الطبيعية التي تساعد على تهدئة القولون، ومن أشهرها النعناع.
- الاحتفاظ بمفكرة صغيرة، وتسجيل جميع الأطعمة التي سببت لك الأعراض؛ حتى تتجنب تناولها مرة أخرى.


يحتاج مرضى القولون العصبي إلى التعرف على الأطعمة التي تساهم في تفاقم الأعراض لديهم؛ لأن ذلك هو الجانب الأهم في خطة العلاج، وهناك العديد من الأنظمة الغذائية التي يمكن أن تساعد هؤلاء المرضى في تقديم جدول رجيم للقولون يساعدهم على تناول وجبات يومية تخفف أعراض القولون، وتجنبهم تكرارها.

 

بابونج

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
header_image_Signs-of-reasons-why-the-baby-is-crying-fustany-ar

أنواع بكاء الرضيع وكيفية التعامل معه

127-111857-5-summer-skin-care-tips-2

نصائح وإرشادات للعناية بالبشرة

tbl_articles_article_28944_2015ebc4edf-0d48-461c-85df-df8096eaa20f

فوائد عشبة الشيح للنساء

1590607449-7334-10

دراسة تربط بين السكر والإصابة بسرطان الثدي

Fatafeat-24Feb-Article2_532514

أضرار حمية الديتوكس على الصحة

176-093815-renal-bone-malnutrition-symptoms_700x400

ما هو سوء التغذية العظمي الكلوي؟

أخبار متعلقة
176-082359-vomiting-blood-serious-illness_700x400

تقيؤ الدم ينذر بأمراض خطيرة

معدة-صيف

لماذا تزداد آلام المعدة خلال الصيف وكيف تتخلص منها؟

9160456-251659462

احذري من كثرة تناول المضادات الحيوية.. تهدد الكلى

3305

عادات يومية تؤثر في صحة أمعائك.. تجنبيها

eczema-de-contact

أعراض تدل على الإصابة بحساسية الهستامين