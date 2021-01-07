نظام التسخين لا الحرق -نقلة نوعية في صناعة البدائل الخالية من الدخان

الوكيل الاخباري - تواصلت مساعي الشركات العاملة ضمن قطاع التبغ لإيجاد بدائل عن السجائر التقليدية قد تكون منخفضة الضرر، ولكنها لا تخلو من المخاطر، مثل أنظمة تسخين التبغ كمنتج IQOS المعتمد على تسخين التبغ بدلاً من حرقه،والذي يشكل نقلة نوعية للصناعة في جميع أنحاء العالم، والذي أجيز تسويقه في الولايات المتحدة مؤخراً من إدارة الغذاء والدواء الأميريكية(US FDA)، باعتباره منتج تبغ معدَل المخاطر Modified Risk Tobacco Product (MRTP).

اضافة اعلان



وجاء قرار إدارة الغذاء والدواء الأميركية (US FDA) وفقاً للمعلومات والدراسات العلمية التي خلُصت إلى أن منتج IQOS يولد مستويات أقل بكثير من المواد الكيميائية الضارة أو تلك التي يحتمل أن تكون ضارة؛ حيث تعد التكنولوجيا المستخدمة في المنتجات البديلة المعتمدة على نظام تسخين التبغ، وتحديداً منتجIQOS، من التكنولوجيات الأكثر تقدماً.



وتعد المنتجات العاملة بتقنية التسخين، بدائل خالية من الدخان، تم تصميمها بهدف منح المدخنين البالغين بدائل عن السجائر التقليدية بكل الأحوال، وذلك نظراً لإقصائها عملية الاحتراق، واعتمادها بدلاً عن ذلك على عملية التسخين التي تسفر عن توليد هباء جوي "رذاذ" محتوٍ على النيكوتين الذي يعتقد خطأً بأنه ينطوي على العديد من الأضرار التي تتحمل في الحقيقة وزرها ووزر التأثيرات الضارة للتدخين تلك العناصر الكيميائية الناتجة عن حرق التبغ.



ويعملنظام التسخينعلى إنتاج النيكوتين الموجود بشكل طبيعي في التبغ، وذلك من خلال التسخين لدرجة حرارة منخفضة تصل إلى 350 درجة مئوية، وبالتالي تخفيض مستويات المواد الكيميائية الضارة الناتجة بشكل كبير مقارنة بدخان السجائر التقليدية التي تعمل على حرق التبغ.كذلك، فإن منتج IQOS يعتبر الوحيد المجهز بنظام تحكم إلكتروني متطور للحماية من الحرارة الزائدة عن طريق نظام يراقب درجة الحرارة باستمرار، ويعمل على إيقاف تشغيل الجهاز في حالة ارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير،مع الحفاظ علىمذاق وتجربة متسقة في كل مرة.



إن المنتجات المعتمدة على تقنية تسخين التبغ وبالرغم من كونها لا تخلو من المخاطر فإنها تشكل بديلاً أفضلعن السجائر التقليدية لما يزيد على مليار مدخن بالغ ممن لا يرغبون بالإقلاع النهائي عن التدخين علماً بأن الخيار الأفضل للجميع يتمحور حول الإقلاع نهائياً عن التدخين.



