نظام غذائي لإنقاص الوزن بدون حرمان

الوكيل الإخباري - حميات عديدة نسمع عنها كل يوم عبر الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تعِدُ بخسارة الوزن وفي أوقات قياسية. لكن قبل أن تبدئي تطبيق أي حمية أو رجيم يجب عليك مراجعة مكوناته جيداً، وطرق تطبيقه، لمعرفة إذا كنت فعلاً تستطيعين اعتماده للتخلص من الكليوغرامات الزائدة دون الشعور بالاكتئاب والتوتر والحرمان، ولضمان عدم عودة ما تمَّ خسارته من الوزن بسرعة بعد التوقف عن الرجيم.

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وتقدم اختصاصية التغذية عبير أبو رجيلي، من عيادة Diet of the Town، على أسهل رجيم لإنقاص الوزن دون حرمان، في المقال الآتي:

- تناول سعرات حرارية أقل مما يحرق جسمك

لا يحدّد هذا الرجيم أو النظام الغذائي أحجام الحصص الغذائية عشوائياً، ولكن بشكل مدروس لكل فرد وفق احتياجاته ومصروفه من السعرات الحرارية في اليوم. لكن من الضروري طبعاً أن يتم تناول سعرات حرارية أقل يومياً مما يحرق الجسم، لتحصل خسارة الوزن.



- تناول كميات أقل من الدهون

إذا كنت تريدين فقدان الوزن، والتخلص من الدهون الزائدة، يتوجب عليك التقليل من الدهون المتناولة يومياً خصوصاً المهدرجة والمشبّعة والموجودة في الحلويات الدسمة والوجبات السريعة والجاهزة وفي اللحوم الحمراء المدهنة، وفي الأجبان الصفراء وغيرها.

- التقليل من السكريات المضافة

إنّ فقدان الوزن لا يمكن أن يحصل وأنت تتناولين كل ما يحلو لك أو يخطر على بالك من السكريات والحلويات اللذيذة. يُنصح باستبدال الصودا بالماء المنكّه بالفواكه، والبسكويت والحلويات بالفواكه الطازجة، والاستغناء عن إضافة السكر إلى كوب القهوة أو كوب الشاي وغيرها من المشروبات اليومية.

- التركيز على الخضروات

يمكن أن تؤكل الخضروات على اختلاف أنواعها (الورقية الخضراء، الكوسا، البروكلي، الباذنجان، الخيار...) نيئة أو مطبوخة لتزويد الجسم بالألياف الغذائية التي تؤمن الشعور بالشبع، والفيتامينات والمعادن التي تحمي جسمك أثناء خسارة الوزن.



- تناول الفاكهة

إنّ الفاكهة الطازجة تعتبر بديلاً طبيعياً للحلويات. لذلك يمكنك تناول من حصتين منها خلال اليوم، كوجبة خفيفة بدل أنواع الحلويات و"السناكات" الأخرى التي تزيد الوزن.

اختاري البطيخ، الشمام، البرقوق، الفريز، الكرز، التوت.. فهي منجم من الفيتامينات والمعادن.



- عدم إغفال البروتينات

البروتينات ضرورية لتأمين الشعور بالشبع وتقليل "اللقمشة" بين الوجبات. ومن أجل الرجيم اختاري البيض المسلوق، لحوم الدواجن منزوعة الجلد، الأسماك والمأكولات البحرية المشوية أو المسلوقة.



- القليل من النشويات

لا يستثني هذا الرجيم الأرز والباستا والخبز، لكن يجب أن تكون من النوع الأسمر أي الكامل، كون هذا الأخير غني بالألياف التي تؤمن الشعور بالشبع لفترة طويلة.

لكن من الضروري طبعاً التقليل من الكمية المتناولة في العادة إلى النصف تقريباً.



نصيحة الاختصاصية عبير: لنجاح أي رجيم يفضل أن يكون مقروناً بالتمارين الرياضية اليومية التي تسرّع علمية الحرق في الجسم. وشرب كمية وفيرة من الماء أي نحو 8 أكواب على الأقل في اليوم، وزيادة الكمية إذا تمّت مزاولة الرياضة.

سيدتي