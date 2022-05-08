6 فوائد للحليب الخالي من الدسم

الوكيل الإخباري-يختار الكثير من الأشخاص الحليب الخالي من الدسم، بالرغم إنه يفتقر إلى دسم الحليب النموذجي، إلا أنه يحتوى على نفس القيمة الغذائية للحليب كامل الدسم فهو يوفر نفس الكمية من الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين بالإضافة إلى سعراته الحرارية الأقل، وفى السطور المقبلة سنوضح الفوائد الصحية المدهشة لشرب الحليب الخالي من الدسم من قيمته الغذائية إلى خصائصه المحتملة في بناء العضلات، والوقاية من عدة أمراض وفقًا لما نشره موقع "eatthis".

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1 - يحتوي على سعرات حرارية أقل

إذا كنت تراقب كمية الدهون التي تتناولها، فقد ترغب في اختيار كوب من الحليب الخالي من الدسم، فهو أقل في السعرات الحرارية ولا يحتوي على دهون وكوليسترول مقارنة بـ 1٪ و 2٪ وحليب كامل الدسم.



2 - قيمة غذائية مماثلة للحليب قليل الدسم

في حين أن الحليب الخالي من الدسم لا يحتوي على الكثير من الدهون مثل نظرائه ، إلا أنه يحتوي على ملصق تغذية مماثل، يوفر الحليب الخالي من الدسم نفس الكمية من الكالسيوم وفيتامين "د" والبروتين مثل الأنواع الأخرى من حليب البقر، كما يعد مصدرًا جيدًا للبروتين ويوفر نفس الفيتامينات والمعادن مثل الحليب كامل الدسم.



3 - يقلل من الإصابة بسرطان القولون والمستقيم

وفقًا للصندوق العالمي لأبحاث السرطان، هناك أدلة قوية تشير إلى أن منتجات الألبان تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، يقال أن هذا ناتج عن مزيج من الكالسيوم وفيتامين د الموجود في منتجات الألبان.



4 - خفض ضغط الدم

إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن شرب بعض الحليب الخالي من الدسم يمكن أن يقلل هذه الأرقام بدون دواء، فالأنظمة الغذائية التي تحتوي على كمية كافية من الكالسيوم من الحليب الخالي من الدسم تساعد على خفض ضغط الدم وهي جزء من نظام DASH الغذائي.



5 - خفض نسبة الكوليسترول

يحتوي الحليب الخالي من الدسم على دهون مشبعة أقل مقارنة بالحليب كامل الدسم الذي يمكن أن يعزز خفض الكوليسترول.



6 - بناء العضلات

يعتبر الحليب الخالي من الدسم مصدرًا رائعًا للبروتين حيث يوفر ما يقرب من 8 جرامات لكل كوب والتي يمكن أن تساعد في بناء العضلات، يحتوي الحليب على أحماض أمينية متفرعة السلسلة وهذه المجموعة المكونة من 3 أحماض أمينية محددة، ليسين، إيزولوسين، وفالين معروفة بتحفيز نمو العضلات.

اليوم السابع

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