هذا ما يحدث لجسمك بسبب الضحك.. تأثير غير متوقع

الوكيل الإخباري _ لا تقتصر فوائد الضحك على الصحة النفسية فقط بل تعتبر مفيدة على الجسم ايضا ، حيث كشفت دراسة حديثة ان الضحك يقي من الإصابة باضطرابات عضوية خطيرة، وذلك لأنّه يحفّز مناطق في الدماغ، وهذه المناطق مرتبطة على نحو وثيق بمشاعرنا ومعارفنا وتفاعلاتنا الاجتماعية.

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كما يعمل الضحك على تقوية عضلات الوجه، وهو ما يؤثّر أيضاً على حركة العين والرأس والكتفين.

بالاضافة الى انه يعمل على تحفيز عدة مناطق من الدماغ، مثل القشرة الحركية التي تتحكم في العضلات، إضافةً إلى المنطقة التي تعرف بـ”الفص الجبهي”، وتساعد على إدراك السياق الذي يوجد فيه الإنسان.



كما يؤدّي الضحك إلى تحفيز ما يعرف بـ”الجهاز الحوفي”، وهو مهم جداً في ضبط المشاعر الإيجابية لدى الشخص، فعندما يقوم الضحك بتحفيز هذه المسالك العصبية، للمشاعر مثل المرح، فإنّه يحسن المزاج ويجعل الاستجابة للتعب والإرهاق أقل حدة.



المصدر : الامارات نيوز



