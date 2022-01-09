هذا ما يفعله ماء الليمون عند تناوله يومياً

الوكيل الإخباري - يلجأ الكثير من الأشخاص لتناول بعض المشروبات من أجل إنقاص الوزن، ويعد شرب ماء الليمون على معدة فارغة يومياً أحد هذه المشروبات، وإذا كنتِ تتناولين هذا المشروب الذي يلقبه البعض بالسحري، فيجب التوقف الآن؛ وذلك لأنه يضر أكثر مما ينفع حال تناوله يومياً.

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وفيما يلي 4 أسباب للتوقف عن شرب ماء الليمون يومياً:





تسوس الأسنان

يمكن أن يساعد شرب ماء الليمون يومياً في تلف مينا الأسنان، ويسبب التسوس أيضاً، بسبب الحمض الموجود في عصير الليمون.



الغثيان والحموضة المعوية

يتسبب تناول الكثير من ماء الليمون في الإصابة بحرقة المعدة والغثيان؛ بسبب وجود الأحماض أيضاً.



اضطراب في المعدة

عند تناوله بكميات كبيرة وبانتظام، يضر ماء الليمون المعدة بشكل كبير، وقد يسبب اضطراب في المعدة مع الإصابة بمضاعفات في الجهاز الهضمي.



كثرة التبول

يمكن أن يصاب بعض الأشخاص بالجفاف والتبول المتكرر عند تناول الكثير من ماء الليمون، وكشفت العديد من الدراسات أن عصير الليمون يحتوي على حمض الأسكوربيك (فيتامين ج)، وهو مدر للبول ويحفز إنتاج البول في الكلى مما يساعد الجسم على التخلص من الأملاح والسوائل الزائدة بشكل أسرع.

زهرة الخليج