نصائح للعناية بتقويم الأسنان

الوكيل الإخباري - أصبح الجميع يتسابقون للظهور بأجمل مظهر، في ظل عالمنا المعاصر، إذ لا يقتصر المظهر الجميل فقط على البشرة النقية والشعر اللامع ولكن هناك جوانب أخرى.

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وتعد الابتسامة هي أجمل إكسسوار يمكن ارتداؤه، ويصبح إبقاؤها لطيفة وصحية أولوية قصوى، وليست الأسنان البيضاء المتلألئة فقط هي التي تمنحك ابتسامة مثالية، ولكن الأسنان المصطفة بشكل أنيق أيضاً.

ومع كون التقويم المعدني واحداً من أكثر أنواع التقويم شيوعاً التي يستخدمها الناس، فمن المهم العناية به من أجل صحة أسناننا، وفي السطور التالية إليكِ بعض النصائح والحيل التي يمكنك اتباعها للعناية بتقويم الأسنان:



الفرشاة وحدها لا تكفي

يوصي الأطباء دائماً بأن يقوم الشخص بتنظيف أسنانه مرتين يومياً، مرة في الصباح ومرة في الليل، ومن المهم أن تعرف أنه مع استخدام التقويم المعدني، لا تقتصر نظافة الفم على تنظيف الأسنان بالفرشاة فقط. يعتبر التنظيف بالخيط خطوة تلعب دوراً مهماً عندما يتعلق الأمر بالحفاظ على نظافة فمك؛ لهذا يجب استخدام الخيط مرة واحدة على الأقل يومياً، لمنع تسوس الأسنان ورائحة الفم الكريهة والتجاويف.



اختر منتجاتك بحكمة

من المهم التفكير في منتجات نظافة الفم الخاصة بك ومعرفة الأفضل لك، وتعد الطريقة الأسهل والأنسب للقيام بذلك استشارة أخصائي تقويم الأسنان، حيث يمكن لطبيبك تقديم أفضل المعلومات حول أفضل أنواع معجون الأسنان وغسول الفم والخيط لاستخدامه للوقاية من مشاكل مثل تسوس الأسنان أو أمراض اللثة.



الري الفموي

الري الفموى جهاز صغير مفيداً للغاية، عندما يتعلق الأمر بإزالة جزيئات الطعام والبلاك العالقة بين أسنانك وبين التقويم المعدني. ويعد هذا الجهاز وسيلة لطيفة وذكية للغاية لتنظيف أسنانك، ومنع أي نوع من مشاكل صحة الفم الناتجة عن الجسيمات المتبقية.



كوني حذرة بشأن ما تأكلينه

عندما يتعلق الأمر بتقويم الأسنان، فإن العادات الغذائية هي شيء يجب أن يؤخذ في الاعتبار بجدية، لهذا يجب الانتباه جيداً لما تأكله. ووفقاً للأطباء، فإن الأسنان تحتاج عظامك السنخية، ولثتك، وإلى مستويات عالية من التغذية وقت استخدام التقويم المعدني، لذا هناك بعض المواد الغذائية التي يجب تناولها لتزويد أسنانك ولثتك وعظامك بالتغذية السليمة، وهي: الألبان، والبقوليات، والخبز، والفاكهة، والخضراوات، واللحوم.



أشياء يجب تجنبها

في بعض الأحيان لا يتعلق الأمر فقط بالأشياء التي يجب القيام بها، لكن المزيد عن الأشياء التي نحتاج إلى تجنبها عندما يتعلق الأمر بالاعتناء بالدعامات المعدنية، لهذا ينصح بتجنب تناول المواد الغذائية مثل: المكسرات، والعلكة، والفشار، والحلوى اللزجة، ورقائق الذرة، واللحوم القاسية، والخضراوات النيئة الكاملة.

المصدر - زهرة الخليج