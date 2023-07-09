هل التسمم الغذائي معدي وكم من الوقت يستمر في جسمك؟

الوكيل الاخباري - يحدث التسمم الغذائي بسبب البكتيريا أو الفيروسات أو السموم الموجودة في الطعام؛ حيث يوجد بعضها بشكل طبيعي على الأطعمة وبعضها يتراكم في البيئة نفسها، فعندما يتم تناول طعام أو شراب ملوث يتفاعل الجسم لتطهيره وذلك يكون بالإسهال أو القيء.

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ما هي أعراض الإصابة بالتسمم الغذائي؟

وبحسب مجلس الصحة الخليجي، فمن الممكن أن يصاب الشخص بالتسمم الغذائي بعد ابتلاع جراثيم معينة، وقد تختلف الأعراض على حسب الجرثومة التي تم تناولها، وتتراوح الأعراض من خفيفة إلى خطيرة، ومن الممكن أن تستمر لبضع ساعات أو أيام، وتكون الأعراض الأكثر شيوعاً:



إسهال.

ألم في المعدة أو تشنجات.



غثيان.

قيء.



حمى.

الشعور بالتعب بشكل عام.



صداع.



هل تختلف ردة فعل الأجسام عند إصابتها بالتسمم الغذائي؟

نعم، قد تكون عرضة للتسمم الغذائي لو لدى جسمك ردة فعل أكثر حدة، أو إذا لم يكن الجهاز المناعي قوياً أو متوسط القوة؛ فمثلاً ردة فعل الأطفال دون الخامسة تكون شديدة لعدم نضج الجهاز المناعي لديهم.



هل التسمم الغذائي معدي؟

نعم، من الممكن أن تنتشر العدوى من شخص لآخر إذا لامست الجراثيم حيث تتواجد على الأسطح المحيطة بالمصاب أو على الأيدي.



كم من الوقت من الممكن أن يستمر التسمم الغذائي؟

في معظم الأحيان يمر التسمم الغذائي في غضون 12 إلى 48 ساعة؛ حيث إنه الوقت الذي يستغرقه الجسم لتطهير نفسه من السموم وقد يستمر لفترة أطول في حال ضعف جهاز المناعة أو بحال وجود طفيلي يحتاج إلى علاج بالمضادات الحيوية.

مصراوي