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الإثنين، 19-02-2024 02:04 م

هل تحرق الساونا السعرات الحرارية؟

هل-تساعدك-الساونا-على-حرق-الدهون-وإنقاص-وزنك


الوكيل الإخباري - غالباً ما تُستخدم حمامات الساونا للاسترخاء أو للحصول على فوائد صحية، لكن هل تساهم هذه الغرفة الساخنة في حرق السعرات الحرارية؟

عادة ما تستغرق جلسة الساونا بين 10 و20 دقيقة، وقد يقضي البعض فترة أطول.
وهناك بيانات قليلة توضح هذا التأثير المؤقت. ولكن بشكل عام، لا تزال الفوائد الصحية للساونا قيد الدراسة.

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ويتم التحكم في درجة حرارة الساونا لتسخين الهواء إلى ما بين 65 و90 درجة مئوية، وتوجد حمامات ساونا حرارية جافة وأخرى رطبة.


ووفق "فري ويل هيلث"، تم إجراء إحدى الدراسات في ساونا جافة، وقياس تأثيرها في 4 جلسات، مدة كل منها 10 دقائق، مع 5 دقائق بينهما.


السعرات الحرارية
وأظهرت النتائج أن المشاركين أحرقوا حوالي 73 سعرة حرارية في أول جلسة مدتها 10 دقائق. وفي الجلسة الرابعة التي مدتها 10 دقائق، ارتفع متوسط السعرات الحرارية المحروقة إلى 134 سعرة حرارية.


وحرق من لديهم بدانة أكثر من هذا المتوسط خلال الجلسة الأخيرة.
وعلى الرغم من تأكيد تجارب أخرى فقدان قدر من الوزن بعد جلسات الساونا، لكن يُعزى قدر كبير من هذا التخسيس السريع إلى فقدان السوائل، مع تأثير بسيط على فقدان الوزن من خلال الطاقة.


من ناحية أخرى، توجد فوائد مؤكدة لجلسات الساونا، أهمها: انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب، وتحسين الاسترخاء، وانخفاض ضغط الدم، وانخفاض نسبة الإصابة بمرض الزهايمر والخرف، وانخفاض نسبة الإصابة بأمراض الرئة.

 

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