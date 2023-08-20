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الأحد، 20-08-2023 10:22 ص

هل تسبب حقيبة المدرسة مشكلة لأبنائنا؟.. نصائح هامة حتى لا يعاني طفلك من آلام الظهر

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الوكيل الإخباري - مع العودة إلى مقاعد الدراسة، يقدم الأطباء والخبراء خمس نصائح للتلاميذ عند حمل الحقيبة المدرسية، حتى لا يعاني طفلك من آلام الظهر، ولا يتسبب ثقل الحقيبة في تشوهات في الظهر والعمود الفقري.

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وحسب تقرير فالحقيبة المدرسية هي الرفيق الدائم لأبنائنا التلاميذ على مدار المراحل التعليمية ابتداء من الحضانة، ولكنها أحيانًا تصبح عبئا ومشكلة حين تؤثر على صحة الطفل الصغير، وأيضًا على نفسيته.

5 نصائح عند حمل الحقيبة المدرسية
- يجب تخفيف الحمل عن الحقيبة، فإذا شعرت الأم أن وزن الطفل لا يتحمل حمل أشياء كثيرة في الحقيبة؛ فيجب تخفيف بعض الكتب أو استخدام الحقيبة ذات العجلات.
- يجب أن تلاحظ الأم أهمية اختيار حجم الحقيبة المناسب للطفل، فيجب أن يحصل الطفل على حقيبة ظهر بحجم مناسبة ليست أوسع أو أطول من جذعه.
- يجب أن تتأكد الأم من عدم تعليق حقيبة أطول من 10 سم أسفل خصر الطفل؛ لكي لا يضطر الطفل إلى أن يحني ظهره أثناء المشي.
- يجب تجنب الحقيبة التي تُحمل بيد واحدة ورفعها على الكتف، فالحقيبة هذه ليست مناسبة لتلاميذ المرحلة الابتدائية.
- يجب أن يثني الطفل ركبتيه عند تناول الحقيبة عن الأرض أو المكتب أو حتى طاولة الطعام في منتصف غرفة المعيشة.


ستة شروط عامة كي لا تكون الحقيبة مشكلة للطفل
- يجب ألا يزيد وزن الحقيبة على 10% من وزن الطالب بأي حال من الأحوال، وهذا يعني أن الطفل البالغ وزنه 50 كيلوغرامًا؛ يجب ألا يزيد وزن حقيبته على 5 كيلو جرامات بالضبط.
- يجب أن يمارس التلميذ التمارين الرياضية، التي تحافظ على العمود الفقري وليونة العضلات، في الصباح أو عند العودة من المدرسة.
- وبالنسبة لطلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية فننصح الطالبات بعدم ارتداء الكعب العالي؛ حتى لا تفاقم مشكلة الحقيبة ثقيلة الوزن في ثقل مضاعف على العمود الفقري.
- يجب مراقبة العمود الفقري للطالب، وملاحظة أي انحناء فيه أو ارتفاع كتف عن الآخر؛ مما ينذر بمشكلة يجب حلها بسرعة؛ حتى لا تتفاقم، والتنبه للتشوهات الخلقية في هذا الجانب.
- إذا كانت الحقيبة ثقيلة، فعلى الطالب أن يحملها في يديه بالتبادل وليس على الظهر، ويمكن حمل بعض الكتب باليدين والباقي في الحقيبة على الظهر.
- ومن الضروري التواصل مع المدرسة مبكرا؛ للحصول على الجدول الدراسي؛ حتى لا يضطر الطفل لحمل كل الكتب المدرسية يوميًّا على ظهره.


الحقيبة المدرسية ليست مشكلة
ونقل التقرير عن الباحثة الأسترالية تاي بارما ياماتو، التي قادت فريقا بحثيّا من جامعة سيدني في نيو ساوث ويلز، أن "الرأي السائد بأن الحقائب المدرسية تمثل مشكلة للأطفال، هي المسببة لآلام الظهر لديهم؛ ليس دائمًا صحيحًا".


وتعتقد "ياماتو" أن شكوى الأمهات من الحقائب ليست صحيحة، فمن الضروري أن يتم تقوية عضلات الظهر والعمود الفقري للطفل.


وفي حال شكوى الطفل من ألم في الظهر فيجب فحصه، وكذلك إخضاعه للتمارين التي تقوّي عضلاته قبل أن يتم إلقاء اللوم على الحقيبة المدرسية.


وترى "ياماتو" أن الحقيبة المدرسية التي تلتزم بالشروط الصحية تقوّي عضلات الطفل، وتعزز قدراته الجسمية وليس العكس، كما أن تمرين الطفل الذي يعمل على تنشيطه وحمل الأثقال في حد ذاته، يعتبر رياضة هامة يجب عدم تجاهلها.

 

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